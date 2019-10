Geschreven op 8-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018.

In het jaarrapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2018 presenteert het CBS de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer.

Deze publicatie geeft structuur aan de grote hoeveelheid cijfers over hernieuwbare energie waarmee het een waardevolle informatiebron is voor bijvoorbeeld onderzoekers, beleidsmakers, marktpartijen en studenten.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn in 2020.

In 2017 zat Nederland dus nog ruim 7 procentpunt van af. Geen enkel ander land was zo ver van de doelstelling verwijderd, is de harde conclusie van het CBS.

In het rapport concludeert het CBS onder meer dat Nederland nog altijd heel erg achterloopt binnen de EU. Nederland staat op de tweede plaats van onderen.

‘Er zijn drie belangrijke redenen waarom Nederland zo laag staat op de Europese ranglijst. Ten eerste hebben we nauwelijks waterkracht door de geringe hoogteverschillen in onze rivieren. Ten tweede wordt er weinig hout verbruikt door huishoudens.

In Nederland hebben bijna alle huishoudens een aardgasaansluiting en soms stadsverwarming. In veel andere landen ontbreken deze aansluitingen op het platteland. Hout concurreert in Nederland dus altijd met het makkelijke en goedkope gas of met stadsverwarming.

Er is een derde reden waarom het aandeel hernieuwbare energie in Nederland lager is dan in bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland of Spanje. In deze landen heeft de overheid nieuwe vormen van hernieuwbare energie zoals windenergie of zonnestroom meer gesteund dan in ons land. Dit is een politieke keuze. Direct of indirect kost het stimuleren van deze vormen van hernieuwbare energie geld en in Nederland heeft de politiek dat er niet altijd voor over gehad.

Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland lag in 2018 12 procent hoger dan in 2017. Verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie is biomassa; het energieverbruik uit deze bron is met 12 procent toegenomen. Uit zon en wind werd respectievelijk 40 procent en 4 procent meer energie verbruikt. Uit de bronnen bodem en buitenlucht nam het verbruik ten opzichte van 2017 toe met gemiddeld 19 procent.

Hernieuwbare energie wordt aangewend voor warmte, elektriciteit en vervoer. In 2018 was 45 procent van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, 42 procent voor elektriciteit en 13 procent voor vervoer. Ten opzichte van 2017 is het verbruik van hernieuwbare energie voor warmte en voor elektriciteit met respectievelijk 5 procent en 9 procent toegenomen. Het verbruik van vloeibare biobrandstoffen voor vervoer is met 67 procent gestegen.

