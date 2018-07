Geschreven op 17-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op 11 juli kregen de bewoners van de drieduizendste eengezinswoning van de Alliantie zonnepanelen op hun dak.

Vanaf eind 2016 benadert de corporatie huurders van circa 13.000 geschikte eengezinswoningen stapsgewijs met de vraag of zij gebruik willen maken van zonnestroom tegen een maandelijkse bijdrage in de servicekosten.

De mijlpaal van drieduizend woningen werd gevierd bij de familie Jacobus in Amersfoort. “We gaan er financieel op vooruit, dat wil toch iedereen!”­

De Alliantie investeert in de aanschaf en het onderhoud van de zonnepanelen. Door de lagere energierekening en na aftrek van de servicekosten houden haar huurders onderaan de streep geld over. Bewoners die graag zonnepanelen willen, zijn blij met het aanbod, omdat ze vaak zelf de investering niet kunnen doen. Meneer Jacobus ging echter niet direct overstag. “Pas toen ik me er beter in ging verdiepen en me liet voorlichten, begreep ik dat we er zonder veel voor te doen geld mee kunnen besparen. Toen was de keuze snel gemaakt. En het is ook mooi dat we iets kunnen doen voor het milieu.” Tot nu toe gaat de helft van de bewoners in op het aanbod van de Alliantie. Om dat percentage op te krikken, benadert de corporatie de bewoners die niet hebben gereageerd aan het einde van het jaar nogmaals. Ook legt de Alliantie zonnepanelen op woningen zodra huurders verhuizen, zodat op termijn alle eengezinswoningen panelen op het dak hebben en bewoners profiteren van zonnestroom.

Na een succesvolle proef eind 2016 in Almere startten de zonpartners van de Alliantie – Greenchoice, Sungevity en Zonneplan – ongeveer een jaar geleden met het leggen van zonnepanelen op eengezinswoningen. Dit gaat in een rap tempo, want na een jaar is de mijlpaal van drieduizend al bereikt. Parallel daaraan pakt de Alliantie vanaf september in fasen haar appartementsgebouwen aan. Hiermee zet de corporatie – naast panelen bij nieuwbouw en duurzame renovatie – een extra stap in de CO2-reductie van haar woningbezit. In totaal staat de teller momenteel op zo’n 5.500 Alliantie-woningen met zonnepanelen. Naast de duurzaamheidsambitie wil de Alliantie met zonnepanelen ook de woonlasten van haar huurders verlagen en hun wooncomfort verhogen.

