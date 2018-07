Energie en Besparing Geschreven op 18-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Warmtepompplatform van de Organisatie voor Duurzame Energie organiseert op woensdag 10 oktober 2018 het 11e Warmtepompsymposium in het Communicatiehuis in Gent.

Internationale en lokale beleidsmakers, onderzoekers, industrie en installatiebedrijven delen hun laatste inzichten over de rol van warmtepompen in het nieuwe duurzame en slimme energiesysteem. Kom naar Gent om weer volledig mee te zijn met de verwachte markttrends voor warmtepompen in Vlaanderen. Het symposium is een niet te missen netwerkgelegenheid voor professionelen en beleidsmakers.

Beleidsmakers uit Nederland, Duitsland en van EHPA werpen een blik op het internationaal warmtepompbeleid. VEA, Eandis en KU Leuven/EnergyVille bespreken de beleidsevoluties in Vlaanderen en plaatsen die in een ruimer kader. Internationale onderzoekers lichtten wereldwijd warmtepomponderzoek toe. Actoren uit de sector bespreken concrete cases, projecten en innovaties.

U kunt zich hier inschrijven voor het 11de Warmtepomp Symposium in het Communicatiehuis in Gent.