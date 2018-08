Geschreven op 4-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) heeft bekend gemaakt dat sinds 30 juni van dit jaar er wereldwijd meer dan 1.000 gigawatt (GW) aan zon- en windenergie is geïnstalleerd, ofwel 1 terawatt (TW).

Naar verwachting bereiken we de volgende terawatt aan geïnstalleerde zon- en windenergie al over vijf jaar in 2023 en zijn de kosten om dat doel te bereiken maar liefst 43 procent lager dan voor de eerste terrawatt aan duurzame, hernieuwbare energie.

Uit de gepubliceerde cijfers van Bloomberg New Energy Finance blijkt dar er een goede balans is tussen zon- en windenergie. De mijlpaal van 1 terawatt bestaat voor 54 procent uit windenergie en 46 procent uit zonne-energie. De geïnstalleerde capaciteit aan duurzame energie neemt exponentieel toe. Sinds 2010 is die bijvoorbeeld verviervoudigt. De zonne-energiesector groeit vele malen sneller dan die van windenergie. BNEF verwacht dan ook dat windenergie binnenkort overstegen zal worden door zonne-energie.

BNEF schat dat de eerste terawatt aan zonne- en windenergie ongeveer 2,3 biljoen dollar heeft gekost en dat de kosten voor de volgende terawatt zal uitkomen op 1,23 biljoen dollar.

Zon- en windenergie zijn de twee snelst groeiende en belangrijkste soorten van duurzame energie. Als BNEF ook andere vormen van duurzame energieopwekking, zoals waterkracht, op zou nemen in de berekeningen dan komen we wereldwijd al uit op meer dan twee terawatt aan geïnstalleerde duurzame energie capaciteit.