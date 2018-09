Geschreven op 19-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in EEN-Armoede

Van 5 tot en met 16 oktober 2018 staat Nederland in het teken van de toekomst van ons eten.

Tijdens de vierde editie van Dutch Agri Food Week krijgen bezoekers bij de boer, de voedselproducent, de kok, de wetenschapper en andere agrifood-experts een antwoord op de vraag: wat eten we nu en in 2050?

Leer, proef en ontmoet tijdens een van de honderden activiteiten.

Dutch Agri Food Week presenteert de toekomst van ons eten en versterkt het positieve beeld van de Nederlandse agrifood sector.

Het programma wordt in de komende maanden ontwikkeld door de deelnemende regio’s en partners van Dutch Agri Food Week.

Gezamenlijk laten zij zien hoe we in Nederland werken aan lekker, veilig en gezond voedsel en wat er in de totale keten nodig is om dat nog jaren voor elkaar te krijgen.

Elies Lemkes, voorzitter stichting Dutch Agri Food Week: ‘Tijdens Dutch Agri Food Week vertellen we het verhaal van grond tot mond. Daarbinnen onderscheiden wij verschillende thematische ontwikkelingen, zoals voedsel en gezondheid, voedseleducatie, transparantie, innovatie en andere ontwikkelingen in de sector.”

Wereldwijd is er grote belangstelling voor de Nederlandse kennis en technologie op het gebied van duurzame, gezonde en veilige voedselproductie. Dutch Agri Food Week is het grootste podium in Nederland waar aandacht is voor het stimuleren van innovatie in de agrifood sector én het verbinden van ondernemers, consumenten en overheden. Bedrijven en kennisorganisaties presenteren er hun nieuwste innovaties aan een breed publiek. Iedereen met interesse in voedsel en voedselproductie – van consument tot professional – is welkom tijdens Dutch Agri Food Week. Om te ontdekken, inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten, te leren en kennis te delen, maar vooral om te genieten van lekker en gezond voedsel.

In 2017 trok Dutch Agri Food Week zo’n 50.000 bezoekers tijdens 150 activiteiten en events die 350 betrokken organisaties verspreid door Nederland hebben georganiseerd. DAFW is een verbindend initiatief dat gebruik maakt van de kracht van bestaande netwerken en organisaties zoals regio’s, samenwerkingsverbanden, steden of andere netwerken. Gestart door de Topsector Agri&Food, Food Valley NL, AgriFood Capital, Greenport Westland – Oostland, Brightlands Campus Greenport Venlo heeft Dutch Agri Food Week, naast een nationale uitstraling, ook lokale en/of regionale verankering en zichtbaarheid.

?

Zie ook: World Food Day: United Against Hunger – World Food Day: World Hunger A Billion for a Billion – TEDxChange: The Future we Make by TEDx and the Bill & Melinda Gates Foundation –UN Millennium Development Goals Summit New York: We Can End Poverty in 2015 – Immigration, World Poverty and Gumballs – Fighting a Legacy of Hunger in Chad – Wereldvoedseldag: Meer dan 1 Miljard Mensen Ondervoed – Stop Voedselverspilling: Innovatieve Ideeën Gezocht – Stop Voedselverspilling: Taste the Waste en De AfvalShow op TV by BOS – No More Hunger