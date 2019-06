Duurzaam Geschreven op 13-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Deze maand opent bij de Amsterdamse wijk IJburg het Hotel Breeze. Volgens de makers het eerste hotel ter wereld met nul energieverbruik. Dat is natuurlijk complete onzin.

Er zijn al veel meer energieneutrale hotels in de wereld en wat dacht u van het Svart Hotel in Noorwegen dat zelfs meer energie produceert dan men verbruikt. Ja, energie-positief dus.

Ook in Nederland zijn er al lang energie-neutrale hotels. Sterker nog zelfs in Amsterdam is er al het energieneutrale Hotel Jakarta.

Maar in Nederland overdrijven we graag dus heeft men het over ‘s werelds eerste Zero Energy Hotel. Mooi, men bedoelt het ongetwijfeld goed. In Hotel Breeze is de airco geïnspireerd op een termietenheuvel en is de lift duurzaam. Via apps wordt de ‘beleving’ op de persoon aangepast. “Airconditioning is één van ’s werelds grootste energieverbruikers in hotels”, schetst Pieter Sanen, directeur van Aeon Plaza Hotels, dat Breeze Hotel gaat exploiteren. Maar een hotel met gasten uit verschillende culturen qua verwarming kan niet zonder. “Tegelijk is airco vaak een van de grootste bronnen van ergernis voor gebruikers.” Tijd voor vernieuwing dus, en die werd gevonden in de vinding van dr. ing. Ben Bronsema van de TU Delft: natuurlijke airconditioning geïnspireerd op die van een termietenheuvel.

Airco à la termietenheuvel is een mooi staaltje biomimicry. De heuvels zijn van binnen op een constante temperatuur, terwijl het in de woestijn waar ze staan overdag 40 graden kan worden en het ’s nachts afkoelt tot onder nul. Dat doen termieten door de luchtstromen te controleren, door steeds ergens een deurtje te openen en ergens anders te sluiten.

In Hotel Breeze wordt de buitenlucht via luchtschachten en kleppen door het gebouw gecirculeerd. Deze lucht wordt in eerste instantie verwarmd door zonneschoorstenen. De warme lucht wordt beneveld, met koud of warmer water, waardoor de lucht gaat dalen. Na filtering door ozonfilters blaast de schone lucht het hotel in, op de gewenste temperatuur met een constante luchtvochtigheid.

