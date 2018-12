Geschreven op 23-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Wageningen University & Research (WUR) is de meest groene en duurzaamste universiteit ter wereld. Dat blijkt uit de nieuwste GreenMetric ranking van de Universitas Indonesia (UI), waar Wageningen voor het tweede jaar op rij de eerste plek inneemt.

Elk jaar inventariseert de University of Indonesia, op basis van vragenlijsten en een panel van experts, hoe universiteiten wereldwijd omgaan met energie, klimaat, afval & recycling, transport en water. Ook wordt gekeken naar hoe de campus is ingericht en de infrastructuur. Voor de categorie duurzaamheid in het onderwijs scoorde WUR 100 procent van het aantal punten, net als voor de categorieën afval en water.

In de ranking van 2018 neemt Wageningen een flinke voorsprong op de nummers twee en drie, respectievelijk University of Nottingham en University of California Davis. Ook Rijksuniversiteit Groningen staat in de top 10, en is daarmee de tweede Nederlandse universiteit. Groningen steeg vier plekken, naar plaats zeven.

In totaal hebben dit jaar 719 universiteiten uit 81 landen meegedaan aan de UI GreenMetric ranking.