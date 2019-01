Duurzaam Geschreven op 14-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid.

Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee.

Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere lucht? En hoe behouden we een vruchtbare bodem? Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving? Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze vragen.

Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen. Samen proberen we tot oplossingen te komen die we vaststellen in het eerste Brabantse Voedselbesluit. Bouw jij mee aan ons Brabants voedselsysteem?

Op dinsdag 15 januari vindt de kick-off van de Voedsel1000 plaats voor Brabantse professionals uit de hele voedselketen. Tijdens deze bijeenkomst geven we meer informatie over het hoe en waarom van de Voedsel1000 en ervaar je op een zeer ludieke manier het concept van de Voedsel1000.

Voedsel1000 is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en onderdeel van het Brabantse Agrofood platform. Dit platform is ontwikkeld om de voortgang van de transitie naar een duurzame voedselsector weer te geven en om anderen te inspireren.

Op dinsdag 19 februari 2019 van 14.00 -20.00 uur in het 1931 Congrescentrum in ‘s-Hertogenbosch wordt de eerste bijeenkomst georganiseerd: de Voedseltop. Inwoners van Brabant en deelnemers uit de gehele keten, van boer tot bord, buigen zich daar over de onderwerpen van de Voedsel1000.