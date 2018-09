Geschreven op 31-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De bloembollensector heeft de visie ’Vitale Teelt 2030’ ontwikkelt al leidraad richting een een robuust teeltsysteem. Dat moet de sector ook in de toekomst bestaansrecht geven.

Een robuust teeltsysteem met de natuur als partner, dat is het uitgangspunt van de visie Vitale Teelt 2030.

De koers voor de komende jaren is daarin uitgezet, inclusief een oplossingsrichting voor de uitdagingen waar de sector voor staat. Knelpunten voor ondernemers in de bloembollensector zijn steeds hogere kwaliteitseisen, een afnemend middelenpakket, druk op de teeltgronden, klimaatverandering, schaarste aan personeel en een nijpende bodemvruchtbaarheid.

De drie pijlers in de visie ’Vitale Teelt 2030’ zijn Weerbaarheid, Innovatie en Natuurlijk kapitaal. Samen moeten ze de weg vormen naar een robuust teeltsysteem waarin kwaliteit en duurzaamheid vooropstaan. Per thema worden de actielijnen voor de komende vijf jaar uiteengezet.

Het eerste exemplaar van de visie Vitale Teelt 2030 werd woensdagochtend 29 augustus bij Kasteel Keukenhof door Jaap Bond, onder meer voorzitter van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, symbolisch overhandigd aan de sector. Op die feestelijke bijeenkomst waren circa 100 bestuurders en beleidsmakers van binnen en buiten de sector aanwezig.

De brochure Vitale Teelt 2030 is niet alleen in papierenversie beschikbaar, maar ook digitaal te lezen. Geïnteresseerden kunnen het document hier downloaden (PDF).

De sector heeft zich voor 2030 als doel gesteld om energieneutraal te zijn. In het visiestuk staan een aantal voorbeelden om toe te werken naar die doelstelling, zoals het ontwikkelen van nieuwe technieken die de zomerwarmte benutten voor de piekbehoefte van energie bij het drogen en bewaren van bloembollen, het ontwikkelen van innovatieve technieken voor het drogen en bewaren van bloembollen waarbij het energieverbruik wordt verminderd, aansluiten op smart grids in de regio waarbij bollenbedrijven samen met andere energiegebruikers werken aan een slimme verdeling van energie.

Het volgende station is een onderzoeks- en uitvoeringsprogramma met diverse projecten. Daarvoor is commitment nodig van zoveel mogelijk partijen van binnen en buiten de sector, benadrukken de initiatiefnemers, de KAVB, Wageningen University & Research en de Greenports Duin- en Bollenstreek en Noord-Holland Noord.

