Geschreven op 6-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Het platform Verspilling is Verrukkelijk brengt steeds meer bedrijven in beweging tegen voedselverspilling. Onlangs sloten zeven nieuwe food partijen zich aan als partner, waaronder Picnic en Bidfood.

Daarnaast lanceerden de achttien initiatiefnemers samen met MVO Nederland op SDG Action Day de Verrukkelijke Spelregels. Met deze spelregels maken zij duidelijk hoe ze samen voedselverspilling tegen willen gaan.

De nieuwe partners die zich aansluiten bij Verspilling is Verrukkelijk, Picnic, Bidfood, Boon’s Markt, MCD Supermarkten, PLUS Van Schaick, Hutten en Antropia, gaan zich inzetten om voedselverspilling tegen te gaan. Online supermarkt Picnic en online groothandel Bidfood plaatsen een Verspilling is Verrukkelijk schap in hun webwinkel. Bij PLUS Van Schaick is binnenkort een fysiek schap te bewonderen. Boon’s Markt en MCD Supermarkten hebben al verschillende producten in de winkels liggen en willen dit uitbreiden. Hutten gaat als cateraar Verspilling is Verrukkelijk producten aanbieden en ook congrescentrum Antropia neemt de producten op in hun arrangementen.

Naast het aantrekken van zeven nieuwe samenwerkingen, ondertekenden de initiatiefnemers van Verspilling is Verrukkelijk, MVO Nederland en PLUS Van Schaick, Hutten en Antropia de Verrukkelijke Spelregels tijdens SDG Action Day. Gezamenlijk werken ze aan bewustwording over verspilling en streven ze na om zoveel mogelijk Verspilling is Verrukkelijk producten te gebruiken voor hun aanbod aan klanten en personeel. Daarnaast pakken ze eigen verspilling aan en geven daarmee het voorbeeld aan hun sector. Zo heeft Jumbo Wageningen met succes Kromme komkommers opgenomen in het assortiment en één van de cateraars heeft smoothies van overgebleven groente en fruit geïntroduceerd.

De Verspilling is Verrukkelijk ondernemers ontwikkelen en verkopen smaakvolle en mooie producten die gemaakt zijn van ingrediënten die anders verspild zouden worden. Denk aan soep van kromme groente (Kromkommer), bier van oud brood (Instock) of zeep gemaakt van sinaasappelschillen (Beeblue). Volgens hen is voedsel te kostbaar om te verspillen. Ze bieden concrete oplossingen aan waarmee andere partijen en partners kunnen helpen om voedselverspilling tegen te gaan. Bijvoorbeeld door de producten in hun winkel te verkopen of door ze te serveren in een (bedrijfs)restaurant.

De nieuwe partners, en anderen, zijn enthousiast over de samenwerking. Marcel Timmer, directeur inkoop bij Bidfood Nederland: “Gezamenlijk met leveranciers en relaties werkt Bidfood al jaren aan duurzaam inkopen, transparante en duurzame ketens. De initiatieven van het platform Verspilling is Verrukkelijk sluiten daar goed bij aan en ondersteunen we waar mogelijk.”

Bart Schumacher, categorie manager bij Boon: “Het verduurzamen van de keten doen we samen! Met producten van Verspilling is Verrukkelijk biedt Boon een duurzaam alternatief aan de klant. Mede door het verhaal te vertellen achter deze initiatieven, wil Boon een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de keten.”

Lianne Veen, categorie manager bij Picnic: “Picnic zet zich hard in om voedselverspilling tegen te gaan! Zo worden bij Picnic alle verse producten pas bij de leverancier besteld, nadat de bestellingen van de klanten binnen zijn. De bakker bakt dan precies het aantal broden dat besteld is bijvoorbeeld, we gooien aan het einde van de dag het liefst niks weg. Ook werken we samen met ondernemers en leveranciers die voedselverspilling aanpakken, zoals Kromkommer en Yespers. Picnic gaat samen met Verspilling is Verrukkelijk het digitale schap nog verder uitbreiden met mooie producten die verspilling tegengaan.”

Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland: “Met Verspilling is Verrukkelijk hebben we samen een schoolvoorbeeld neergezet van hoe MVO Nederland aan impact werkt. Dit initiatief laat zien welke slimme oplossingen ontstaan als ondernemers gaan samenwerken vanuit eenzelfde missie. Dit zijn de pioniers die zorgen voor een grotere beweging tegen voedselverspilling.”