Geschreven op 14-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De provincie Drenthe heeft de primeur in Nederland met het toepassen van bamboe verkeersborden.

Het zijn de eerste bamboe verkeersborden die in Nederland geplaatst zijn bij een wegenbouwproject.

Wel was er elders een tijdelijke proefopstelling met enkele losse bamboe borden.

Helaas blijkt dat van die primeur niet helemaal te kloppen. Vorig jaar werden de eerste bamboe verkeersborden al in Den Bosch geplaatst in het buitengebied van Engelen (zie foto).

In Coevorden bij een van de twee nieuwe rotondes in de Europaweg (N863) zijn de verkeersborden uitgevoerd in bamboe in plaats van het gebruikelijke aluminium.

Gedeputeerde Henk Brink: ‘Wij willen als overheid graag voorop lopen en het goede voorbeeld geven als het gaat om toepassen van duurzame materialen. De provincie Drenthe wil met de bamboeborden in Coevorden ervaring opdoen met dit zeer duurzame materiaal. We maken hogere kosten met deze borden die momenteel duurder zijn dan aluminium borden. Maar op die manier werken we ook mee aan het scheppen van mogelijkheden om op termijn de toepassing van bamboe breder inzetbaar te maken. Met de nieuwe rotondes in de Europaweg en de aparte aftakking

naar het sportpark is de verkeersveiligheid op die plek aanzienlijk verbeterd, vooral voor fietsers.’

Toepassing van bamboe is zo duurzaam doordat de bamboeboom tijdens de groei in grote hoeveelheden CO2 opneemt. Het is bovendien één van de snelst groeiende grondstoffen ter wereld. De borden zijn uiteindelijk volledig recyclebaar en zien er aan de voorkant precies zo uit als aluminium borden.

