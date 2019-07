Duurzaam Geschreven op 24-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) nodigt u van harte uit voor de Verdiepingsbijeenkomst Duurzaam door(ver)pakken: van plan naar praktijk.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 september, van 15.00 – 18.00 uur in de Prodentfabriek te Amersfoort.

Hoe ziet de toekomst van duurzaam verpakken eruit? Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben 22 brancheorganisaties in samenwerking met het KIDV een Brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld. De brancheplannen werden afgelopen mei gepubliceerd. Ze bevatten concrete doelstellingen en maatregelen, zoals: 10% minder lucht in verzendverpakkingen in de e-commercesector, 20% minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt en 25% gerecycled kunststof in minimaal 90% van alle kunststof verpakkingen in de cosmetica branche.

De opdracht aan bedrijven is nu om de gestelde doelen uit de brancheplannen waar te maken en deze door te vertalen naar de praktijk. De zogenoemde R-verduurzamingsladder biedt bedrijven hierbij een houvast. De ladder bestaat onder andere uit Rethink, Reduce en Resource bij ontwerp en productie van verpakkingen en Re-use, en Recycle in de gebruiks- en afvalfase.

Wat houdt dit concreet in? Waar begin je als bedrijf als je verder wilt met duurzaam verpakken? En welke voorbeelden zijn er op de markt beschikbaar ter inspiratie? Deze vragen worden onder meer beantwoord tijdens de bijeenkomst.

U kunt zich aanmelden tot en met donderdag 5 september. Meld u tijdig aan, want de zaalcapaciteit is beperkt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Vermeld bij uw aanmelding a.u.b. uw naam, functie, e-mailadres en de naam van uw organisatie. Deelname is kosteloos.

