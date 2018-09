Duurzaam Geschreven op 28-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Nog vijf finalisten strijden om de Utrechtse Duurzaamheidsprijs van 2018. Dit jaar gaat de prijs naar projecten in de provincie Utrecht die een mooi voorbeeld zijn van duurzaamheidsmaatregelen in de restauratiesector.

De Duurzaamheidsprijs is een initiatief van de provincie Utrecht. Vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst van de provincie worden op deze manier in de spotlights gezet.

Omdat 2018 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, heeft de provincie Utrecht de duurzaamheidsprijs dit jaar verbonden aan het duurzaam restaureren van gebouwd erfgoed.

De vakjury had maar liefst 17 initiatieven geselecteerd, die een goed voorbeeld zijn van restauratieprojecten met de beste duurzaamheidsmaatregelen. Vijf van hen zijn door de jury gekozen tot finalist. De finalisten die nog strijden om de eindzege zijn: Het kantoor van het Jongeriuscomplex foto), Utrecht. Het pand Brigittenstraat 20, Utrecht. Woningen Rietveldstempels in Hoograven-Zuid, Utrecht. De UCO in een voormalige NS treinloods, Utrecht. Boerderij Wayenstein op landgoed Zuylenstein, Utrechtse Heuvelrug

Tijdens het symposium Duurzaamheid en Erfgoed op 15 november wordt de Duurzaamheidsprijs uitgereikt aan een restauratieproject met de beste duurzaamheidsmaatregelen. Door middel van een korte film zullen de finalisten worden gepresenteerd aan het publiek en zal de voorzitter van de jury bekend maken wie de winnaar is. Na de prijsuitreiking zal de film online gezet worden.

