Mooi hoor. De Universiteit Utrecht stopt vanaf februari 2019 met de verkoop van plastic wegwerpwaterflesjes in de frisdrankautomaten.

Omdat er in Nederland kwalitatief uitstekend water uit de kraan komt, vindt de universiteit Utrecht deze flesjes overbodig.

De universiteit wil hiermee de hoeveelheid plastic afval verminderen. Minder plastic afval betekent ook minder CO2-uitstoot. Dit past bij de ambitie van de universiteit om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Elk jaar werden er 25.500 plastic flesjes water verkocht. De onderwijsinstelling laat weten dat er genoeg drinkwater te verkrijgen is in de gebouwen van de universiteit waarmee studenten een eigen flesje kunnen vullen bij een kraan of bij de koffieautomaten. Ook gaat de universiteit zogeheten BOGO-flessen van Join The Pipe verkopen.

De BOGO Bottle (Buy One Give One) is een herbruikbare fles. Voor iedere BOGO fles die wordt verkocht doneert Join The Pipe een fles aan een schoolkind in een ontwikkelingsland. De fles is BPA-vrij, vaatwasser bestendig en geschikt om mee te nemen naar school, tijdens het sporten of op de reis. De fles wordt in Nederland geproduceerd.

Goed plan. Ik zou zo zeggen: wie volgt?

