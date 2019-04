Sport Geschreven op 8-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De inschrijving voor de eerste duurzame hardloopwedstrijd The Green Trail is geopend.

Het hardloopevenement, mede georganiseerd door energiecoöperatie Grunneger Power, heeft een groene insteek. Samen met stichting The Walkthrough maken ze zich op voor de 4e editie van The Walktrough.

Dit jaar maken de sportievelingen kennis met duurzaamheidsprojecten in Groningen Stad en Hoogkerk. Het evenement vindt plaats op vrijdag(avond) 31 mei vanaf 19.00 uur.

Het evenement neemt deelnemers mee op een bijzondere route door en langs een reeks van duurzame initiatieven en bedrijven in Groningen. Het parcours voert door de Stad, industrie en natuur. In 7 kilometer rennen de deelnemers van de EM2 Venue Groningen en Rebel Rebel Hostel, via de akkers van Terra Next, over de Groningse vloeivelden en door de SuikerUnie om uiteindelijk te finishen op Zonnepark Vierverlaten in Hoogkerk.

Alle locaties hebben een link met duurzaamheid. Zo won de SuikerUnie de EZ Energy award omdat ze de meest energie efficiënte bietverwerkende fabrieken in Europa heeft, en is Zonnepark Vierverlaten het grootste zonnepark in het bezit van particulieren in Nederland.

Lokale energiecoöperatie Grunneger Power is mede-organisator van het event. Op een speelse manier wil de stadscoöperatie mensen kennis laten maken met de vele duurzame initiatieven die Groningen rijk is. Job Hoogendoorn: “Bij deze wedstrijd kom je op plekken waar je normaal niet kunt komen. Je krijgt als deelnemer op een toffe wijze een idee bij de manier waarop bedrijven in Groningen hard werken aan een duurzame toekomst. Daarnaast zie je ook waar en hoe lokale groene stroom door honderden Groningers wordt opgewekt in het grootste coöperatieve zonnepark van Nederland.”

De organisatie van de Green Trail maakt zelf ook duurzame keuzes. Zo wordt er geen gebruik gemaakt van plastic wegwerp producten, wordt er lokale groene stroom van Grunneger Power gebruikt voor bijvoorbeeld de geluidssystemen en is het pendelvervoer – verzorgd door Qbuzz – van de finish naar de start volledig elektrisch. Door een samenwerking met JustDiggit, een organisatie die uitgedroogde natuurgebieden herstelt en bomen aanplant, wordt de uitgestoten CO2 gecompenseerd en mag het evenement zelfs CO2-neutraal worden genoemd. Aan de finish ontvangen de deelnemers een afbreekbare medaille waar bloemen uit groeien als deze geplant wordt.

De inschrijving via Green Trial is inmiddels geopend. Naast reguliere tickets zijn er ook groepskaarten- en ouder-kind tickets te koop. Leden van coöperatie Grunneger Power ontvangen een mail over speciale ledenkaarten.