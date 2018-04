Mooi hoor. Utrecht heeft er een bijzonder circulair restaurant bij: The Green House aan de Croeselaan, vlakbij de Moreelsebrug. Restaurant, Urban Farm, Green Hub en Stadsterras in één.

Op dinsdag 10 april zijn de deuren van The Green House officieel open gegaan.

Dat betekent dat Utrecht er een groene hotspot bij heeft, want bij dit restaurant draait alles en dan ook echt alles om duurzaamheid.

Het paviljoen van The Green House op de hoek van de Croeselaan en de Rabostraat in Utrecht is volledig circulair en zeer duurzaam gebouwd. The Green House krijgt na 15 jaar weer een nieuwe bestemming. Passend bij het tijdelijke karakter is het volledige paviljoen demontabel.

Vanwege het tijdelijke karakter is het paviljoen volledig demontabel en wordt over 15 jaar elders, in dezelfde of een andere vorm, weer opgebouwd, vanwege het modulaire ontwerp. Zelfs de fundering is demontabel. Verder werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen. Zo komt de glazen gevelbekleding van de voormalige naastgelegen Knoopkazerne.

Het tweelaagse paviljoen, ontworpen door cepezed, is als generiek bouwpakket met een demontabel staalskelet van gegalvaniseerde profielen. De maatvoering is afgeleid van die van de rookglazen gevelpanelen van het voormalige kazernegebouw; deze zijn namelijk hergebruikt voor de tweede huid en de kas van het paviljoen.

De circulariteit van het gebouw zit hem ook in de keuze voor de juiste vloer op de juiste plaats. Straatklinkers afkomstig van een oude kade in Tiel vervangen de klassieke gestorte begane grondvloer. Ze liggen op een verdicht zandbed met vloerverwarming. De verdiepingsvloer bestaat uit geprefabriceerde houten elementen. Voor het dak viel de keuze op een lichte staalplaat die eveneens is geperforeerd en gevuld met isolatie. Met een glazen vliesgevel is de plint van het paviljoen volledig transparant. Voor de dichte delen van de gevel op de eerste verdieping zijn geprefabriceerde houtskeletbouwpanelen gebruikt. Deze zijn honderd procent recyclebaar en (H)CFK-vrij.

De vertical farming-kas van tachtig vierkante meter ligt op de verdieping, naast de vergaderzalen. Hier worden groenten en kruiden voor de restaurantkeuken geteeld. Een vide in het paviljoen maakt de publiek toegankelijke kas goed zichtbaar vanuit het restaurant beneden. Ook de grote groenwand draagt belangrijk bij aan de beleving van The Green House. Het dak van het paviljoen is gevuld met zonnepanelen.

Een ander belangrijk kenmerk van het paviljoen is dat zo veel mogelijk producten geleased worden of geleverd worden naar gebruik en daarmee in bezit blijven van de leverancier, met een volledig circulair businessmodel als resultaat. De te maken (ontwerp) keuzes worden steeds getoetst op de mate van circulariteit, met de building circularity index als meetlat. U kunt The Green House zelf even bekijken via deze virtuele tour. Zie ook: The Green House, Een Circulair Horecaconcept in Utrecht by Albron

Ook voor het productgebruik tijdens de exploitatie wordt gestuurd op circulariteit. Belangrijke eyecatcher hierin is een inpandige en voor publiek toegankelijke kas voor professionele voedselproductie.

In deze urban farm worden groenten en kruiden verbouwd die worden verwerkt in de maaltijden die restaurant The Green House serveert.

