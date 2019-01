Geschreven op 22-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

The Green Bay ontwikkelt in North Sea Port, gemeente Borsele, één van de grootste groene datacenters van Europa. North Sea Port en The Green Bay hebben op 18 januari 2019 het verkoopcontract getekend voor de overdracht van 4 hectare grond.

Op het perceel heeft The Green Bay genoeg ruimte voor de bouw van een 32 MW datacenter. The Green Bay heeft ook een optie genomen op het aangrenzende perceel voor toekomstige uitbreidingen. Dit is voor North Sea Port de eerste gronduitgifte in het 27 hectare grote, recent aangelegde bedrijventerrein Flushing Service Park in Vlissingen en Borsele.

De totale kosten voor de bouw van het datacenter bedragen 130 miljoen euro. Over de start van de bouwwerkzaamheden zal The Green Bay binnenkort communiceren. In december 2018 is door de gemeente Borsele de voorlopige bouwvergunning afgegeven voor de bouw van het datacenter aan de Liechtensteinweg.

Op deze locatie heeft The Green Bay uitstekende voorzieningen zoals een directe aansluiting op het hoogspanning schakelstation van Tennet en een koelwatersysteem wat specifiek voor het datacenter wordt gebouwd en wat gebruik maakt van gerecycled afvalwater. Deze voorzieningen maken het datacenter niet alleen zeer betrouwbaar, maar ook zeer energie-efficiënt en duurzaam. De energie wordt geleverd door de Zeeuwse windmolenparken, zonneparken en de windparken voor de kust.

Door de betrouwbaarheid van de redundante energievoorziening heeft The Green Bay geen vervuilende dieselgeneratoren nodig als back-up maar gebruikt het een battery back-up. Deze voorziening wordt gedeeld met de energieleverancier die de battery back-up inzet om het energienetwerk te balanceren. Deze samenwerking is uniek in Nederland.

Het datacenter van The Green Bay heeft een oppervlakte van 30.000 m2 en levert 32 MW aan IT capaciteit. Met een zeer lage Power Use Efficiency van <1,1 behoort The Green Bay tot de energiezuinigste datacenters van Europa. De locatie in Zeeland heeft snelle glasvezelverbindingen met de randstad en is daardoor zeer aantrekkelijk als alternatief voor Amsterdam waar zich de meeste datacenters van Nederland bevinden, maar waar de betrouwbaarheid van het energienetwerk beduidend minder is dan in Zeeland.