Na vele jaren SustainaBul, dé ranking van Studenten voor Morgen voor duurzaamheid in het hoger onderwijs, is deze erkenning voor onderwijsinstellingen ook geïntroduceerd in het MBO.

Op 13 december 2019 zal de eerste SustainaBul MBO uitreiking plaatsvinden aan de negen deelnemende MBO instellingen tijdens het symposium over duurzaamheid in het MBO The art of GREEN thinking in Amsterdam.

De centrale focus van dit symposium is hoe we inspiratie omzetten naar daadkracht. Het programma van het symposium The Art Of Green Thinking bestaat uit diverse workshops, sprekers en een feestelijke afsluiting van de dag met de SustainaBul MBOuitreiking en een borrel.

