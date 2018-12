Geschreven op 25-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

TextileLab Amsterdam | Waag is winnaar geworden van de Future Fashion Pioniers. Na een inhoudelijk verdiepende avond en vijf pitches van pioniers in een stampvolle grote zaal van Pakhuis de Zwijger kwam het duo Ista Boszhard en Cecilia Raspanti als beste uit de bus.

Na een pitchronde door de vijf geselecteerde pioniers – van de pas zes maanden jonge makerscoöperatie MADE HERE en de innemende klerenkastcoach Chiara Spruit van Indiaan in je kast tot kersverse modemakers LABELEDBY en groene modepionier avant la lettre Maaike Groen – viel het oordeel op TextileLab Amsterdam | Waag. ‘Als de toekomst van de kledingindustrie ergens is, dan is het bij Waag’, aldus de jury.

Future Fashion Pioniers Ista Boszhard en Cecilia Raspanti doen volgens de jury hun pionierstatus eer aan met hun concrete toepassingen, zoals textielverf gemaakt met bacterieën, ontwikkeling van afbreekbare plastics en 3D-geprinte oplossingen, waarbij de natuur in alles inspiratiebron is.

Omdat deze toepassingen vooralsnog met name in lab-omgeving worden onderzocht, was er vanuit jurylid Peter Leferink terecht de vraag of het lab klaar was om zijn uitvindingen grootschalig te ontwikkelen en te implementeren. Boszhard en Raspanti gaven aan dat ze in gesprek zijn met contacten in Wenen om de verf van bacterieën voor een grotere afzetmarkt gereed te maken. Dit bleek cruciaal voor het eindoordeel, dat het belang van verandering van de kledingindustrie benadrukte: ‘Jullie zijn hier klaar voor’, aldus de jury. Dat Waag alle vergaarde kennis en ervaring open source beschikbaar maakt ontving bovendien hun lof.

Als prijs – behalve eeuwige roem – worden Boszhard en en Raspanti onderwerp in een future short-video van VPRO Tegenlicht, die in januari van 2019 wordt opgenomen.

Een eervolle vermelding was er voor LABELEDBY, bestaande uit het net aan de TU in Eindhoven afgestudeerde duo Fabienne van der Weigen en Jessica Joossen. Zij ontwikkelen 3D-geprinte toepassingen voor kleding en een on-demandsysteem van confectie, waardoor er volgens hen minder kans op verspilling is.

