Geschreven op 18-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Op dinsdag 25 september 2018 organiseert het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) in de Duurzaamheidsfabriek Dordrecht het Symposium Duizend Duurzame Daden over de uitkomsten van de nieuwe gemeentelijke duurzaamheidsindex (GDI).

Tijdens een aantal inspirerende workshops komen actuele vragen aan bod, zoals: Hoe de GDI als benchmark kan worden gebruikt? Hoe kun je inwoners motiveren mee te doen? Hoe kan een organisatie/gemeente aan de slag met de GDI? Hoe kunnen we de duurzaamheidsopgave financieren? En hoe is het effect van onze duurzaamheidsdoelen te meten?

De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI vergelijkt gemeenten op onder meer water, lucht, natuur, afvalscheiding, veiligheid, werkloosheid, sport, energiegebruik en CO2-uitstoot van verkeer en woningen. Door de uitkomst te vergelijken met andere gemeenten en in de tijd, is te zien op welke punten de gemeente duurzamer is geworden en op welke punten een verdere verbeterslag nodig is. Het geeft een eerste prioritering aan, waar gemeentebestuurders, ambtenaren en actieve inwoners mee aan de slag kunnen gaan.

Binnen de gemeente Nieuwegein is belangstelling om de GDI te benutten om het effect van het duurzaamheidsbeleid te volgen. In deze nieuwsbrief verkennen we tot slot mogelijke verbredings- en verdiepingsmogelijkheden voor de GDI: de Global Goals en de Brede Welvaarts Index.

Steeds meer gemeenten zijn enthousiast over de 17 Sustainable Development Goals (Global Goals) als manier om duurzaamheidsdoelen voor de periode tot 2030 concreet te maken. Deze doelen zijn een verdere uitwerking van de Millenium Goals uit 2000 en zijn uitgewerkt na de RIO+20 conferentie van de Verenigde Naties in 2012, zodat ze nu voor alle landen gebruikt kunnen worden. De VNG stimuleert de toepassing van doelen door gemeenten van Nederland. Het is echter nog wel een uitdaging om voor ieder doel ook de juiste indicatoren te vinden.

Het CBS heeft in mei 2018 het rapport uitgebracht over de sustainable development goals, the situation in the Netherlands. De 17 doelen zijn verder uitgesplitst in 169 subdoelen. En per subdoel is gekeken naar passende indicatoren (in overleg met de VN). Dit heeft geleid tot een set van 244 indicatoren. Hiervan zijn 194 te zien als effect-indicatoren en 50 betreft beleids-indicatoren waaruit blijkt in hoeverre activiteiten in gang gezet zijn. Op landelijk niveau kan het CBS inmiddels 98 indicatoren presenteren. Nederland loopt wereldwijd voorop bij het rapporteren over deze doelen.

Het is interessant om te zien dat Nederland een duidelijke verbetering laat zien op 6 van de 17 doelen, maar tegelijkertijd zijn er ook indicatoren die een verslechtering laten zien.

