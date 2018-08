Duurzaam Geschreven op 2-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het Nederlandse Ecodorpennetwerk organiseert op 27 september 2018 een symposium over de positieve rol die ecodorpen kunnen spelen bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving en het halen van verschillende duurzaamheidsdoelen.

Initiatiefnemers van ecodorpen, provincies, gemeenten en andere geïnteresseerden kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Met voorbeelden van projecten uit binnen- en buitenland die tonen hoe ecodorp-initiatieven in samenwerking met hun gemeente aan deze doelstellingen bijdragen, waar zij tegenaan lopen en waar kansen liggen.

Een afwisselende dag met presentaties, dialoogsessies, verdiepende workshops, match-making, intentieverklaring en een excursie naar Aardehuizen-Olst. Initiatiefnemers van ecodorpen, provincies, ontwikkelaars, gemeenten en andere geïnteresseerden ontmoeten elkaar deze dag en wisselen ervaringen uit.

Gemeenten staan voor grote duurzaamheidsopgaven, zoals de energietransitie, klimaatverandering, lokale werkgelegenheid, een gezonde en sociale leefomgeving en duurzame voedselproductie. Deze opgaven zijn vaak te groot voor overheden alleen. Gelukkig nemen steeds meer burgers het initiatief om hier een bijdrage aan te leveren, waaronder de initiatiefnemers van ecodorpen. Gemeenten kunnen bij de realisatie van dit soort projecten een inspirerende en verbindende rol vervullen. Deze wederzijdse afhankelijkheid en positieve samenwerking past naadloos in de komende nieuwe Omgevingswet, waar veel ruimte is voor ondersteuning van burgerinitiatieven.

Nederland kent sinds een aantal jaren een klein aantal bestaande ecodorpen, maar een veel groter aantal nieuwe initiatieven, die kunnen bijdragen aan de voorliggende gemeentelijke opgaven.

Toch blijkt het steeds weer lastig om daadwerkelijk een ecodorp van de grond te laten komen: er is weinig grond beschikbaar, de grondprijs is hoog en lokale overheden herkennen nog onvoldoende de bijdragen van ecodorpen aan gemeentelijke ambities.

Tegelijkertijd bieden maatschappelijke ontwikkelingen kansen voor ecodorpen, zoals meer aandacht voor klimaatveranderingen en circulaire economie.

Een ecodorp is een particulier initiatief voor een ecologische leefgemeenschap met als doel zowel sociaal, economisch als ecologisch duurzaam te zijn. Inwoners van ecodorpen nemen actief deel aan activiteiten van lokale overheden en hun directe omgeving.

In Europa zijn al honderden ecodorpen gebouwd. In Nederland is zeker ruimte om meer ecodorpen te bouwen. De Bestaande ecodorpen en initiatieven in Nederland zijn georganiseerd in het Nederlandse ecodorpennetwerk, dat actief lid is van het Global Ecovillage Network.

In de praktijk blijkt dat het vaak vele jaren duurt of zelfs onmogelijk lijkt om daadwerkelijk een ecodorp neer te zetten. Los van de hoge grondprijzen, is het voor ambtenaren vaak moeilijk om dit soort nieuwe initiatieven in te passen binnen de huidige wet- en regelgeving. In dit symposium zoeken we samen naar nieuwe ingangen. U kunt zich hier aanmelden voor het Symposium De Meerwaarde van Ecodorpen.

