Geschreven op 30-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De negende editie van het Springtij Forum op Terschelling vindt plaats van 27 tot en met 29 september

De vraag vanuit de duurzame markt om deel te mogen nemen aan Springtij is explosief gestegen.

Grote bedrijven, banken, overheden en universiteiten willen bijdragen aan de bijzondere groene ontmoeting die Springtij in de afgelopen negen jaar is geworden.

Om aan deze vraag te kunnen voldoen is de capaciteit vergroot en het programma vernieuwd. Daardoor kunnen er dit jaar aanzienlijk meer deelnemers meedoen aan Springtij 2018.

De Club van Rome bestaat 50 jaar (1968 – 2018) en sluit zich aan bij Springtij. Ook is er een bijzondere samenwerking met Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad, in een internationaal programma op 26 september aan de wal (onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen).

Op het Springtij Forum op Terschelling komen jaarlijks zo’n 500 ambitieuze beslissers uit het bedrijfsleven, vooraanstaande wetenschappers, NGO’s en overheden om met elkaar de laatste inzichten en initiatieven op het gebied van klimaat, grondstoffen, landbouw, natuur en economie te delen. Sessies en workshops vinden plaats op bijzondere plekken, zoals in een historische loods, in een duinpan, een kerkje of op het strand. Een intens driedaags programma waarbij je gegarandeerd duurzame inspiratie, kennis en energie opdoet en waarin je je netwerk kunt versterken en vergroten.

Het programma van Springtij wordt vormgegeven volgens wat men de Waterscheiding of het Wantij noemt. Aan de ene kant van de waterscheiding komt de vloed van kennis en waarschuwingen binnen, aan de andere kant de vernieuwing. Deze stromingen zien wij in alle sectoren die op Springtij aanwezig zijn en bij alle thema’s die op Springtij behandeld worden. Het economische, planetaire, ecologische systeem dat tot op de kern wordt aangesproken om mensen, eten, energie, grondstoffen, enz. te geven, dat leidt tot uitputting, stress en squeeze. En aan de andere kant een overtuigende golf van vernieuwers, innovatie, koplopers.

Springtij is de enige plek waar deze stromingen in volledige samenhang met de drijvende sectoren van de maatschappij samenkomen. Je kunt geen probleem meer oplossen zonder over de rand van je eigen denk- en werkwereld te kijken.

De thema’s van Springtij 2018 worden op dit moment uitgewerkt: Energie & Klimaat – Resources & Circulaire Economie – Voedsel & Landbouw – Natuur, Biodiversiteit & Natuurlijk Kapitaal – Water & Zee – Leiderschap – Finance – Innovatie – Mobiliteit & Transport.

Een groot aantal topsprekers heeft inmiddels bevestigd en op zaterdagmiddag zal Iris Hond een betoverend pianoconcert geven. Er zullen 60 studenten deelnemen aan de Springtide Academy en ook de Energieboot met 100 young professionals zet weer koers naar het eiland.

Dus kom naar Terschelling en beleef de nazomer, die hier zijn bijzondere kleuren uitstrooit. Ervaar de diepe concentratie van de deelnemers, de permanente glimlach van allen naar allen, de lange inhoudelijke ontmoetingen. En dan, tussendoor, het voortgaande gesprek, de volgende afspraken, de nieuwe plannen. Maar ook: muziek, kunst, optredens, diners, natuurwandelingen en sterrenkijken.