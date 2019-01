Sport Geschreven op 8-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Duurzaamheid en CO2-neutraliteit waren belangrijke uitgangspunten bij de bouw van de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

Bovendien moest het complex voldoen aan de strenge normen van de NOC*NSF.

Sportcampus Zuiderpark heeft een topsporthal waar circa 3.500 toeschouwers verdeeld over vier tribunes comfortabel kunnen genieten van duels op wereldniveau.

Daarnaast zijn er twee breedtesporthallen, een hal voor beachvolleybal en -soccer, een turnhal en een danszaal. Maar dan zijn we er nog niet, want je vindt er bovendien een dojo, diverse gymzalen en de collegezalen en project- en onderzoeksruimten van de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan.

Duurzaamheid en CO2-neutraliteit waren belangrijke uitgangspunten bij de bouw van de nieuwe campus. Bovendien moest het complex, dat door al zijn functies maar liefst zo’n 30.000 vierkante meters telt, voldoen aan de strenge normen van de NOC*NSF. Denk hierbij aan onder andere ventilatie, beveiliging en verlichting.

Om het CO2-gehalte te kunnen controleren, in combinatie met de juiste vochtigheidsgraad en temperatuur, is ervoor gekozen om de grote hallen (topsporthal, breedtehallen, beachhal en turnhal) allemaal te voorzien van een eigen luchtbehandelingskast met frequentieregeling.

Met CFD-simulatie is in beeld gebracht hoe de luchtpatronen in het gebouw zich zouden verhouden. Daarbij was de selectie van de juiste roosters heel belangrijk. Vooral in de zeer hoge topsporthal. Daar moet je terdege rekening houden met tocht en je realiseren dat er bij elk sportevent weer andere eisen gelden. Denk bijvoorbeeld aan een badmintonwedstrijd. Daarbij wil je niet dat je shuttletje de verkeerde kant op waait, en moet het systeem de roosters dus helemaal af kunnen sluiten.

Voor de verwarming van de diverse ruimten wordt gebruikt gemaakt van warmte- koudeopslag (WKO) in de bodem. Bronnen die elk een capaciteit hebben van 120 m3/uur, gecombineerd met twee warmtepompen. De cv-installatie is voorzien van een piekketel, mede gezien de omvang van het complex en de energetische eisen van de opdrachtgevers.

Het hele complex wordt verwarmd via de vloer: door vloerverwarming, in combinatie met laag temperatuurverwarming (LTV) en hoog temperatuurkoeling (HTK). Zo ondervang je de verticale temperatuurgradiënt en ontstaat er geen temperatuurgelaagdheid. De mensen bevinden zich immers op de eerste paar meter; daarboven is de temperatuur van minder belang. En bovendien kun je door de grote oppervlakten met een lagere temperatuur uit de voeten.

Douchewater wordt op temperatuur gebracht door vacuümbuiszonnecollectoren. Deze zijn op het dak gemonteerd, naast maar liefst 1.000 zonnepanelen van elk 250 wp. De zonne-energie wordt vervolgens omgevormd via dertien omvormers die aan een monitoringssysteem zijn gekoppeld.

Het dak is bovendien waterbesparend gemaakt, doordat het voor meer dan de helft (bijna 16.000 m²) is bedekt met een mossedumvegetatie. Ook het sanitair in dit complex is waterbesparend. Daarbij zijn de vele douches voorzien van warmteterugwinning en beveiligd tegen legionella met een automatisch spoelsysteem. Dat treedt in werking zodra het alarm van het complex is aangeschakeld.