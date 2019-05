Geschreven op 20-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Budgetverf was jarenlang de online verfwinkel. De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs, net als bij de winkel in Akersloot.

Die winkel is er nog steeds en we combineren nog steeds de hoogste kwaliteit met scherpe prijzen.

De naam is veranderd van van Budgetverf naar Verf NL, maar aan de service en het uitgebreide aanbod is niets veranderd.

Verf NL is nog steeds specialist in verf van Sikkens, Sigma, Trimetal, Wijzonol en andere A-merken. Voor de doe-het-zelver en voor professionals, dankzij de hoge kwaliteit. Een stuk goedkoper dan bij reguliere verfwinkels en vanaf 50 euro met gratis verzending.

Sikkens verf is hoogwaardige kwaliteitsverf voor professioneel schilderwerk. In onze webshop vind je een zeer uitgebreid assortiment Sikkens verf. Doordat wij rechtstreeks vanuit de groothandel leveren en lange relaties hebben opgebouwd met onze leveranciers kunnen wij de Sikkens verf tot 40% goedkoper aanbieden.

Sikkens verf van AkzoNobel wordt al bijna een eeuw wereldwijd geleverd aan particulieren en vakmensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit en duurzaamheid van hun schilderwerk. Akzo Nobel investeert als geen ander in onderzoek en technologieën om de Sikkens verf telkens weer te verbeteren of om nieuwe Sikkens producten te ontwikkelen.

Een mooi voorbeeld hiervan is Sikkens Rubbol XD High Gloss; door een totaal nieuwe technologie is het nu mogelijk om je houtwerk tot 10 jaar te beschermen. Uiteraard is het overige Sikkens Rubbol en Sikkens Alpha assortiment de beste keuze om je woning aan binnen- en buitenzijde te onderhouden. U kunt hier Sikkens verf kopen.

Sikkens werd in 1792 opgericht door Wiert Willem Sikkens en behoort daarmee tot de oudste verfmerken. Het merk staat sinds jaar en dag bekend om eersteklas producten met de beste service, waardoor het een favoriet is bij zowel professionele schilders als doe-het-zelvers. De geschiedenis van het verfmerk Sikkens begint in 1792 in Groningen. De eerste fabriek werd gebouwd om lak te produceren, waarmee de basis werd gelegd voor het merk dat nu internationaal erkend wordt. Voor de passie voor verf en dankzij de hoogst mogelijke kwaliteit die klanten in Europa, Noord-Amerika, Azië en zelfs Australië waarderen.

De rijke geschiedenis gaat ver terug, al heeft Sikkens zich door de eeuwen heen altijd op een innovatieve manier ontwikkeld. Daardoor is het bedrijf uitgegroeid tot een absolute specialist in muurverf en andere verfproducten. Met bekende namen zoals Sikkens Rubbol en natuurlijk in alle mogelijke Sikkens kleuren. Om de wanden en het plafond mee te schilderen, net als houten kozijnen die goede bescherming en een mooie kleur vragen.

De verf van Sikkens verf bestel je eenvoudig online of bij ons in de winkel in Akersloot. Verf NL is jouw verfspecialist, zowel voor dit merk als voor de andere merken waar je naar op zoek bent voor jouw project. Kies voor de beste kwaliteit en vraag onze specialisten naar hun advies voor de beste kwasten, rollers en ander verfgereedschap dat je daarbij nodig hebt.

Het merk is klein begonnen en is door de eeuwen heen flink gegroeid. Zowel in (productie)omvang als in assortiment en reputatie. Sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw heeft Sikkens ingezet op onderzoek en ontwikkeling, waardoor het nieuwe producten heeft kunnen maken met de geweldige eigenschappen ie we kennen. Het bedrijf excelleert in kwaliteit en nieuwe producten, voor innovatieve oplossingen en een maximale duurzaamheid.

Sikkens verf is uitstekend geschikt voor thuis, maar kent dankzij de innovatieve productontwikkeling veel meer verschillende toepassingen. Onder andere de meubelmakers-, auto- en vliegtuigindustrie maakt er graag gebruik van. Sikkens is uiteindelijk uitgegroeid tot internationaal marktleider en maakt onderdeel uit van de AkzoNobel-groep. Daarmee is het merk voor verf onderdeel van de grootste fabrikant van verven en lakken ter wereld.

Duurzaamheid loont! De vraag naar duurzaamheid in de bouwwereld én in het eigen huis is voor opdrachtgevers van steeds grotere betekenis. Met duurzame producten van Sikkens voorzie je deze vraag van een passend antwoord. Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van duurzame, innovatieve oplossingen, die voor onze klanten van nut zijn, de enige weg is naar groei.

Sikkens EcoSure producten zijn de meest duurzame producten binnen het Sikkens assortiment. Ze combineren topkwaliteit met een zeer lage milieu-impact.

De Sikkens EcoSure producten bieden de volgende voordelen: Het zijn de meest hoogwaardige en duurzame producten in het Sikkens assortiment. De producten zijn gebaseerd op nieuwe vooruitstrevende technologie. De laagste ecologische impact. Voldoet aan het EU-Ecolabel.