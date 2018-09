Duurzaam Geschreven op 13-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De rol van steden in de maatschappij neemt toe nu meer en meer mensen daar wonen. Dat levert complexe problemen op rond onder meer voedsel, mobiliteit en participatie.

Op donderdag 4 oktober wordt op de Nijmegen School of Management het seminar The City as a Business Model georganiseerd.

Tijdens dit seminar geven verschillende steden presentaties, waaronder London, Amsterdam en Copenhagen. Deze koplopers laten zien hoe zij de uitdaging aangaan om steden de transitie te laten maken naar een duurzame, inclusieve en circulaire economie.

Participants will be provided with a White Paper entitled ‘The City as a Business Model’ especially written for the occasion by Jan Jonker, Naomi Montenegro Navarro and Geraldine Brennan.

If you are professionally interested to join this seminar a limited number of places is available. While the seminar is set-up as a not-for-profit event participation requires a modest fee to cover expenses. The seminar is limited to 100 attendees, providing a prime opportunity for networking.

