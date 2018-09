Duurzaam Geschreven op 9-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Groenblauwe daken als oplossing voor klimaatproblemen in de stad zijn actueler dan ooit.

Nieuwe ontwikkelingen, kennis delen en mogelijkheden voor versnelling staan centraal op woensdag 19 september in Nijmegen, tijdens het Seminar Groenblauwe daken voor een leefbare stad.

Waarden van groenblauwe daken staan centraal tijdens dit seminar. Want het wordt steeds duidelijker dat groene daken meerdere voordelen in een keer opleveren. Water bergen, én hitte verminderen én biodiversiteit versterken. Of wat te denken van een tuindak, koffie drinken op het dak, en genieten van stadse vergezichten.

Dit jaar gaan we in het seminar samen aan de slag: welke waarden zijn van belang voor wie? wat weten we over deze waarden? welke waarde kun je realiseren op het dak? hoe neem je particulieren mee om samen meer waarde op hun dak te creëren? en welke volgende stap is nodig om nog meer waarde op het dak te stapelen?

We delen cases, feiten en nieuwe ontwikkelingen tijdens het seminar in Nijmegen. Tijdens deelsessies komen de volgende vier thema’s aan de orde: Prestatiewaarden van daken (en hoe kun je deze waarden slim stapelen?). Dakwaarden gewaardeerd in labels (en hoe zet je ze zinvol in?). Investeren in financiële waarde (waar ligt het kantelpunt voor nieuwe vormen van financiering?). Bouwen met dakwaarde (hoe groen en hergebruik van hemelwater als leidraad te hanteren?)

Breng ook je eigen casus in, en geef aan wat jij nodig hebt. We gaan aan de slag met mogelijkheden voor toepassingen en doorontwikkeling. Met de intentie om samen te leren, versnelling op gang te brengen en een agenda te formuleren, als opmaat voor co-creatie en een landelijk platform als vervolg op de Green Deal Groene Daken.

Zie ook: Maak Je Dak Groen Met Een Sedumdak Van De Sedumshop by Greenchoice – Een Groen Mos-Sedumdak voor de TNW van de TU Delft: Nu nog Zonnepanelen Erop – De Bouw Kleurt Groen: De Duurzame Voordelen van Groene Daken – Groothandelsgebouw Rotterdam krijgt Groen Infodak – Startup Village at Amsterdam Science Park: Onderzoek naar Groene Daken by Claudia Rot – Duurzame Renovatie 400 Woningen Met Groene Daken in Wijk Lewenborg in Groningen – Het CO2-Neutrale Scouting Gebouw St. Walrick Met Sedumdak – Groen SedumDak van 1700 m2 op Wooncomplex De Halve Wereld in Amsterdam by Ymere – Groen dak voor basisschool St. Michaëlschool in Groningen – Dakpark Rotterdam: Een Park op Hoog Niveau – Groene Daken in Kattenbosch in Rosmalen: 2.000 m2 Groen Op 16 Daken

Duurzame Groene Daken by GroeneSteden – Groene daken, groene muren, groene huizen met EcoMoss – Ieder huis groen, dat is goed te doen – Green the City met Groene Gordijnen – Groene Daken in Rotterdam: Stopmotion Film by Studenten van de Willem de Kooning Academie – Greenpark: De Groene Parkeergarage van Rotterdam met Verticale Tuinen – Subsidieregeling Groene Daken en Groene Muren in Amsterdam – Extra Geld Voor Aanleg Groene Daken in Amsterdam – Extra Geld Voor Groene Daken in Utrecht: Subsidie Aanvragen Vanaf 30 Augustus 2018 – Een duurzaam, groen winkelcentrum voor Almere Poort – Iconic School of Art, Design and Media in Singapore – Een groen dak als attractie: San Francisco’s New Academy of Sciences