Draag bij aan het bereiken van de doelstelling van de Verenigde Naties om voedselverspilling tegen te gaan. Je kunt meteen beginnen door je collega’s en medestudenten te inspireren.

Maak een foto van je beste gerecht gemaakt met restjes en deel op social media met #WURlife en #foodwaste. Want samen bereiken we minder. Minder voedselverspilling!

Nederlandse bedrijven, organisaties, wetenschappers, overheid én consumenten komen samen in actie om in 2030 voedselverspilling met de helft te verminderen in de gehele voedselketen, van grond tot mond. Want samen bereiken we minder. Minder voedselverspilling!

Ons voedsel is met veel energie en liefde gemaakt. Het legt vaak een hele reis af voordat het op jouw bord belandt. Het is belangrijk dat we goed met ons eten omgaan en eruit halen wat erin zit. Wereldwijd gaat een derde van ons eten verloren. Het haalt ons bord niet of het wordt niet opgegeten. Daar kunnen we samen wat aan doen.

Overal in Nederland komen we in actie en iedereen kan meedoen. Van boer tot bord en van lopende band tot restaurant. We meten hoeveel minder we verspillen en we gaan aan de slag met oplossingen en uitdagingen, om zo internationaal koploper te worden. Samen gaan we voor de helft minder voedselverspilling in 2030.

Als we nu allemaal minder verspillen, maken we samen een groot verschil. Zo dragen we bij aan een duurzamere wereld voor nu en later.

Doe ook mee!

Samen tegen voedselverspilling