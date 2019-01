Duurzaam Geschreven op 22-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op 1 februari 2019 opent de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV Verduurzaming). Per 21 januari kunt u al een conceptmelding in eLoket klaarzetten.

Met deze regeling kunt u als verhuurder investeren in het verduurzamen van huurwoningen. U kunt bijvoorbeeld woningen aardgasvrij maken of de energieprestaties minimaal drie Energie-Indexstappen verbeteren.

Zorg dat u komende periode goed voorbereid uw melding indient. Met het klaarzetten van uw conceptmelding wordt het daadwerkelijk aanmelden en verzenden van uw melding op – of na 1 februari aanstaande – gemakkelijker.

U bereidt uw melding goed voor door de volgende punten te checken: Voldoet u aan de voorwaarden? Welke processtappen (PDF) moet u doorlopen? Hoe maakt u een CSV bestand? Bent u al in bezit van u eHerkenning?

RVO verwacht het eerste kwartaal van 2019 veel meldingen. RVO behandelt alle meldingen voor een voorgenomen investering die tijdens de openstelling van de regeling binnen komen. Als uw meldingen voldoen aan de voorwaarden, ontvangt u een voorlopige investeringsverklaring.

Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten om, vanaf de eerste dag van elk kwartaal, de regeling te sluiten. De eerste mogelijkheid hiervoor is 1 april 2019.

De RVV Verduurzaming zal aansluiten bij de eisen van de aflopende STEP. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) is daarmee ook de opvolger van de Stimulering energieprestatie huursector (STEP). Het grote verschil met de STEP is dat de STEP een subsidie is en de RVV Verduurzaming een vermindering op de verhuurder heffing (een fiscale maatregel). Voor de STEP-regeling is het subsidieplafond al bereikt. STEP-aanvragen die nu nog worden ingediend, komen op een wachtlijst, maar maken geen kans meer op honorering.

In het regeerakkoord is vanaf 2022 structureel 100 miljoen euro beschikbaar voor de heffingsvermindering voor verhuurders die investeren in verduurzaming. Dit is een daadwerkelijke verlaging van de opbrengst van de verhuurderheffing. Dit wordt niet opgevangen door een compenserende verhoging van het heffingstarief. Op grond van het regeerakkoord is over de jaren 2019-2021 cumulatief 156 miljoen euro beschikbaar. Voor zowel 2019 als 2020 geldt daarnaast een maximumopenstelling van 78 miljoen euro per jaar.

