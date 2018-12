Hergebruik-Kringloop Geschreven op 23-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

In minder dan drie maanden zijn er 60.000 warme dranken in eigen bekers van reizigers geserveerd. Jaarlijks drinken reizigers meer dan 30 miljoen warme dranken op de stations. Het merendeel wordt geschonken in kartonnen wegwerpbekers.

Al die wegwerpbekers bij elkaar vormen een afvalslinger van Utrecht tot voorbij Moskou. Dat kan anders. Als reizigers een eigen beker meenemen, krijgen zij sinds 10 oktober 2018 bij meer dan 200 winkels op de stations een korting van 25 eurocent of meer.

Door het meenemen van een eigen herbruikbare beker te stimuleren, wil NS het afval op stations en in de treinen verminderen. Carola Wijdoogen, directeur Duurzaam Ondernemen van NS: “Meer eigen herbruikbare bekers betekent minder wegwerpbekers en dus minder afval. Ik zie 60.000 als een goed begin, maar het kan nog veel beter. Laten we die 60.000 veranderen in 30 miljoen.”