Geschreven op 14-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

PostNL neemt zijn twintigste pakkettensorteercentrum in Nederland in gebruik. In dit pand van 7.700 m2 in Apeldoorn worden elke dag tussen de 50.000 en 100.000 pakketten verwerkt.

Het pand heeft het hoogst haalbare BREAAM-certificaat Outstanding, wat aangeeft dat het om een duurzaam gebouw gaat met minimale milieu-impact.

Het pand is niet aangesloten op gas en er is geïnvesteerd in duurzame materialen en installaties, zoals een armteterugwininstallaties en LED-verlichting) en er worden zonnepanelen op het dak geplaatst.

Elk jaar worden er in Nederland meer pakketten verstuurd. Zo bezorgde PostNL vorig jaar dagelijks 675.000 pakketten. Dat waren er 207 miljoen in totaal: 17,2 procent meer dan in 2016. Dit pakkettensorteer- en distributiecentrum in Apeldoorn draagt bij aan de landelijke dekking om zeven dagen per week overal in Nederland pakketten te kunnen bezorgen.

Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek van PostNL: “Met de opening van dit pakkettensorteercentrum in Apeldoorn spelen we in op de groei van e-commerce en investeren wij in onze pakketten- en logistieke infrastructuur. We groeien op deze manier mee met de ontwikkeling van grote en kleine e-commercepartijen en zijn met dit pakkettensorteercentrum nog beter bereikbaar voor bedrijven in de regio.”

Wethouder Economische Zaken Jeroen Joon van de gemeente Apeldoorn is ingenomen met de komst van het pakkettensorteer- en distributiecentrum naar Apeldoorn. Met 400 arbeidsplaatsen betekent de komst een geweldige impuls voor de werkgelegenheid. Joon is verder zeer te spreken over gebruik van duurzame materialen bij de bouw. Duurzaamheid is vooral een kwestie van doen. En PostNL doet dat, dat waarderen wij zeer.”

De pakketten die hier in de avond en nacht worden gesorteerd, komen voornamelijk van klanten uit de regio Apeldoorn. Deze gaan naar huishoudens in heel Nederland en België. In de ochtend worden de pakketten van klanten in de hele Benelux verwerkt. Zij zijn op andere PostNL-locaties gesorteerd en worden vanuit dit pakkettensorteercentrum bezorgd aan huishoudens in de omgeving van Apeldoorn.

