U kent ze vast wel. De gokkasten die je in Nederland overal ziet staan. In cafetaria’s, kantines en café’s. staan vaak ”en of twee gokkasten.

Om wat meer keus te hebben moest je naar de lokale gokhal of een casino om een gokkast te vinden en dan had je de keus uit een handje vol automaten, maar dat is nu gelukkig niet meer het geval.

Tegenwoordig is dat anders. Je hebt gokkasten in alle mogelijke formaten en varianten bij online casino’s en je kan als speler nu vanuit huis online een gokje wagen.

Online gokkasten zijn tegenwoordig een soort computerspelletjes, want ze zitten vol met speciale features, bonussen, speellijnen en jackpotten.

Het verschil tussen offline en online gokautomaten is vandaag de dag enorm, maar het doel voor veel spelers om plezier te hebben en tegelijkertijd een flink geldbedrag te winnen blijft hetzelfde.

Wie online wil gaan spelen, moet eerst eens goed nadenken over op wat voor soort gokkast je het liefst speelt en of je daar echt geld voor over hebt en hoeveel geld. Op casino websites kun je kiezen voor het spelen met echt geld of gewoon gratis voor de lol spelen. De beste casino’s bieden beide opties aan spelers aan. Als je een beslissing gemaakt hebt voor een bepaalde gokkast, dan wordt het tijd om een account te openen bij het casino van jouw keuze.

Bij een groot aantal gokkasten kan je zelf kiezen hoeveel speellijnen je aan wilt zetten en waar je op in wilt zetten. Je inzet moet je natuurlijk laten afhangen van je eigen speelbudget en limieten. Als je voor langere tijd plezier wilt hebben van je geld, dan is het uiteraard verstandig om je inzetten klein te houden, zodat je speelgeld langer meegaat.

Om op een online gokkast in te zetten moet je bepalen hoeveel munten je wilt inzetten per speellijn en wat de waarde van elke munt is. Zo kan je je inzet helemaal aan je wensen aanpassen. Sommige gokkasten hebben niet zo’n munten systeem, maar het beslissingsproces is hetzelfde als het om je inzet gaat. Het aantal munten en de waarde van deze munten kan je meestal onderaan de gokkast aanpassen met de knoppen die je daar vindt.

Wil je geen geld inzetten, maar gewoon gratis een spelletje spelen kies dan voor Free gokkasten spelen. Online casino’s zijn in opkomst. Steeds meer mensen wagen online een gokje en met de nieuwe wet Kansspelen op Afstand kunnen ook Nederlandse uitbaters van online gokspelen een vergunning krijgen, waardoor de populariteit van online casino’s verder zal toenemen.

De Wet Kansspelen op Afstand zal naar verwachting op 1 maart 2021 in werking treden. Dat is twee maanden later dan de oorspronkelijk beoogde datum.

