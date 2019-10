Geschreven op 26-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De wereld van de online gaming groeit met de dag verder. Online spelletjes spelen, het online casino en natuurlijk ook mobiel spelen: het is niet meer weg te denken uit de moderne maatschappij.

Maar hoe past dit in de aandacht die we hebben voor duurzaamheid? Wat zijn de gevolgen voor het milieu en hoe kunnen we hier nou zelf het beste mee omgaan?

Offline versus online gaming. Laten we direct een punt oppakken dat vaak vergeten wordt: online gaming is vele malen beter voor het milieu dan offline gaming. En dat heeft een voor de hand liggende reden. Offline spellen moeten namelijk fysiek gemaakt worden en vaak gebeurt dit nog altijd met materialen die verre van duurzaam zijn. Denk alleen al aan de hoesjes die om een gemiddelde cd zitten en de verpakkingsmaterialen die gebruikt worden. Of de lange reis die deze producten af moeten leggen voordat zij eindelijk bij de eindgebruiker aangekomen zijn. Bij online gaming werkt dat heel anders. Zeker nu de gemiddelde spellen gewoon in de store besteld kunnen worden en nooit meer fysiek gemaakt hoeven te worden.

Geen reistijden, geen mobiliteit. Offline gaming heeft daarnaast al snel een hogere CO2-uitstoot dan online gaming. Wanneer spelers niet naar een fysieke locatie hoeven te rijden, is dit beter voor het milieu. Een veilig online casino is is gemakkelijk te vinden, zonder de motor van de auto te moeten starten en afstanden af te leggen voordat er eindelijk een keer gespeeld kan worden.

Daar staat tegenover dat er veel stroom nodig is voor het online gamen. Maar laten we niet vergeten dat het offline gamen minstens zoveel stroom trekt. De verwarming van een complete speelhal, de verlichting, de reclameborden en de speelkasten die aangedreven moeten worden: zij vereisen ook een flinke dosis stroom. Er wordt niet voor niets gezegd dat Vegas vanuit de ruimte te zien is.

Daarnaast is het makkelijker om thuis te spelen met groene stroom – al dan niet met zonnepanelen op je dak – dan een compleet Las Vegas te voorzien van groene stroom om het duurzame karakter wat meer kracht bij te zetten.

Investeringen vanuit de online gaming zelf. Het laatste punt wordt nog vaak vergeten. Een online spelmaker of casino is altijd bezig met het maken van zoveel mogelijk winst. Maar bij het maken van zoveel mogelijk winst, horen ook donaties om zo de totale winst te drukken en minder belastingen te betalen. We zien steeds vaker dat er geïnvesteerd wordt in duurzame bedrijven en organisaties vanuit de wereld van online gaming.

Of het nou gaat om het drukken van de kosten naar de belastingen of ook daadwerkelijk een nobele manier van investeren is, dat maakt in dit opzicht niet uit. Het is een manier om online gaming duurzaam te maken en ervoor te zorgen dat de druk op het milieu nog verder afneemt.

De grote ontwikkelingen moeten nog komen. Wereldwijd zijn enorme ontwikkelingen gaande, zeker wanneer het gaat om online en gaming. Wanneer we van een gemiddelde autoruit een compleet communicatiescherm kunnen maken, dan breekt de wereld van online gaming spontaan echt open. Niet alleen omdat je in de auto op de achterbank gewoon verder kunt met gamen, maar vooral omdat er een compleet nieuwe infrastructuur ontstaat waarbij het Internet Der Dingen en de blockchain een grote rol gaan spelen.

Kunnen we sneller verbinden, onderling communiceren en is het opslaan van grote hoeveelheden data geen enkel probleem meer, ook zonder datacentra? Dan kunnen we met zekerheid zeggen dat we met online gaming een milde afdruk achterlaten op het milieu – en dat we in ieder geval vele malen beter te werk gaan dan de wereld van het offline gamen.