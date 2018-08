Geschreven op 30-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Reebok probeert zich van andere kledingfabrikanten te onderscheiden door te investeren in milieuvriendelijke producten en initiatieven.

Zo kondigde het bedrijf eerder al aan dat ze geen petroleum of giftige stoffen meer gaan gebruiken in hun sneakers.

De volgende stap voor de schoenenreus was een plantaardige schoen. De ‘NPC UK Cotton + Corn-sneaker‘ is een sneaker gemaakt voor 100% uit katoen, de zool bestaat dan weer volledig uit maïs.

De schoen krijgt ook een volledig gerecycleerde verpakking. Het product is een unicum, want het is de eerste schoen ooit die het ’75 procent bio-base certificaat’ van het Amerikaans ministerie voor landbouw kreeg.

Een volgende stap in het ontwerpproces is om de schoen ook biologisch afbreekbaar te maken.

Zie ook: Nike ReUse a shoe – Graag oude sportschoenen inleveren – De Nike ‘Trash Talk’ – De Schoen van Afvalmateriaal by Steve Nash – Nike komt met de groene Air Jordan XX3 ! –Adidas Gaat Sportschoenen en Sportkleding Maken van Gerecycled Plastic – De Adidas Groene Sneaker