Geschreven op 23-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

The Guardian heeft in 2002 (destijds waren we al bewust van de wereldondergang) een lijst van tips gepubliceerd om duurzamer door het leven te gaan.

Drink alleen biologisch bier, maak de achterkant van de koelkast schoon of houd je eigen bijenkast.

Hoe gemakkelijk en concreet zijn deze tips? En wat voor impact hebben de tips daadwerkelijk op het redden van de wereld?

Fons van Radar zoekt deze zomer uit hoe je als consument de wereld een stukje beter kan maken door het consumentengedrag aan te passen.