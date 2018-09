Duurzaam Geschreven op 16-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Antwerpse festival over de mode van morgen focust eind oktober twee dagen lang op duurzaamheid en innovatie.

In De Studio in Antwerpen zullen op zaterdag 20 en zondag 21 oktober verschillende sprekers aan bod komen en debatten gevoerd worden over wat mode anno 2018 moet zijn.

We zitten allemaal met vragen. MOOI inspireert ons om er betere te stellen. Aan het woord is modeontwerpster Murielle Scherre. Als curator van het tweedaagse festival over duurzaamheid, technologie en innovatie binnen de modesector, zet ze mee haar schouders onder wat het festival de mode van morgen noemt.

Naast werkomstandigheden, zullen ook thema’s als racisme, genderverschillen, body shaming, uitbuiting en ecologische impact uitvoerig besproken worden.

Onder meer ontwerpers Flora Miranda, Eline Van Ree en Tom Duhoux van HNST tekenen present om uit te leggen hoe zij de industrie zien evolueren. Daarnaast moeten ook verschillende tentoonstellingen en installaties een dialoog opwekken over welke richting de modesector moet uitgaan.