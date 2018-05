Geschreven op 16-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Met de aanschaf van 100 elektrische auto’s en de verhuizing naar een duurzaam kantoor, dat is verbouwd met 99,7% hergebruik van materialen, zijn zichtbare stappen gezet in de verduurzaming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Daarnaast is er een aanbesteding gedaan van circulair kantoormeubilair voor 100.000 werkplekken. Zo blijkt uit het Duurzaamheidsverslag 2017 van het ministerie van IenW.

Over de hele linie is het ministerie duurzamer gaan opereren dan het jaar daarvoor. Het energiegebruik is gedaald en ook de CO2 uitstoot. Het rapport laat ook zien dat er nog een hele weg te gaan is.

Het is voor de 3e keer dat het ministerie een duurzaamheidsverslag publiceert. Het verslag geeft een beeld van onder meer het eigen energieverbruik, besparingen en de inkoop van duurzaam geproduceerde producten en diensten en maatschappelijke verantwoordelijk werkgeverschap, zoals het bieden van werkplekken aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (144). Ook beschrijft het de maatregelen en de inspanning die het laatste jaar zijn genomen door Rijkswaterstaat, het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Inspectie Leefomgeving en Transport, en de Nederlandse Emissie Autoriteit.

Het ministerie van IenW wil uiterlijk in 2030 volledig energieneutraal zijn. Dit houdt in dat we dan evenveel energie zelf opwekken als we verbruiken en netto geen CO2 of andere broeikasgassen uitstoten. Dat geldt voor onze eigen organisatie en in onze keten. Het tussendoel voor 2020 is een CO2-uitstoot van tenminste 30% tot 40% minder dan in 2009 (het peiljaar). Het ministerie van IenW wil daarnaast voor 100% circulair zijn in 2050.

