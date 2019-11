Evenementen Geschreven op 7-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Deze Bio Rizo rietjes, gemaakt van rijst, breken op een natuurlijke wijze af binnen de 90 Dagen. In water of zeewater zijn de rietjes volledig afgebroken binnen de 7 dagen.

In vergelijking, plastic rietjes hebben 200 jaar nodig om te verdwijnen. Na gebruik kan je de Bio Rizo rietjes in de compost bak werpen, meegeven met het gewone afval, zelf opeten, of als voedsel geven voor je vissen.

De Bio Rizo drink rietjes zijn 100% natuurlijk. De hoofdbestanddelen zijn rijstmeel en tapioca zetmeel. Er worden geen chemische of onnatuurlijke aanpassingen gemaakt om een vaste structuur te verkrijgen.

Er zijn 4 kleuren beschikbaar, wit (rijst), groen (spinazie), paars (rode biet) en grijs (sesam zaden). Let wel, de rietjes zijn smaak- en geurloos.

De rietjes werden getest en hebben de nodige certificaten voor verkoop in Europa – BRC Certificaat, en voor verkoop in de US zijn de rietjes geregistreed bij het FDA. Daarnaast werden alle rietjes geproduceerd volgens de ISO 22000 standaard en werd het HACCP certificaat verkregen.

De Bio Rizo rietjes zijn voor eenmalig gebruik, met koude dranken. De rietjes houden hun vorm tot 2 uur in een koude drank. We raden aan de rietjes niet te gebruiken bij warme dranken, daar ze mogelijks smelten en een rijstsmaak kunnen vrijgeven. Gelieve de rietjes niet rechtstreeks te gebruiken bij blikjes en flesjes met koolzuurhoudende dranken. Het gas in combinatie met de rijst zorgt voor een schuimend effect. Wanneer je de koolzuurhoudende drank in een glas doet, zal je dit effect niet hebben. De rietjes zijn 100% natuurlijk en ook eetbaar.

De Bio Rizo rietjes zijn verpakt in papieren zakken van 500g. Er zitten ongeveer 85 rietjes in een zak op basis van de afmetingen 22 cm lang en 8mm diameter. De rietjes kunnen tot 18 maanden na productie bewaard worden, op een droge plaats, bij normale kamertemperatuur. De productiedatum staat vermeld op de verpakking.

