Duurzaam Geschreven op 15-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

LEGO gaat haar milieubelastende plastic bouwblokjes vaarwel zeggen.

Vanaf 2030 wil de speelgoedgigant enkel nog duurzaam LEGO produceren van plastic op basis van plantaardig materiaal.

De eerste duurzame LEGO is al op de markt. LEGO-fans uit Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten en Canada kregen in augustus het doosje ‘Plants from plants‘ gratis bij een grote aankoop in de webshop.

Daarin zitten bomen, planten en blaadjes gemaakt van plastic op basis van suikerriet. En binnenkort worden ze ook voor Nederlandse LEGO-fans beschikbaar.

Nu wordt LEGO nog gemaakt van polyetheenuit petroleum. Maar deze kunststof kan ook uit suikerriet worden gewonnen. De steentjes van suikerriet zijn net zo sterk als de originele blokjes, maar veel beter voor het milieu. In Duitsland is het nieuwe speelgoed al op de markt. Vanaf 2030 wordt alle LEGO van suikerriet gemaakt.

Op 18 oktober 2018 opent het grootste LEGO spektakel ter wereld zijn deuren in Nederland. Zeven dagen lang kun je in de Jaarbeurs in Utrecht spelen met miljoenen LEGO steentjes, levensgrote LEGO bouwwerken bewonderen, Ninjago trucs oefenen, onderuit zakken in de LEGO bioscoop en nog veel, veel meer.

LEGO World kun je van 18 tot en met 24 oktober 2018 bezoeken in de Jaarbeurs in Utrecht. Maar liefst 35.000 m2 is in de Jaarbeurs omgetoverd tot een wereld vol LEGO plezier. Het leukste uitje voor de hele familie in de herfstvakantie!