Duurzaam Geschreven op 28-8-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van woensdag 25 november tot woensdag 2 december 2020 zal het KIVI jaarcongres Wet, Wetenschap en Werkelijkheid online plaatsvinden. Vanuit bedrijven en kennisinstellingen zoals RHDHV, KplusV, ASML, TU Delft, Avans, en de Rijksuniversiteit Groningen zullen vele sprekers aan het congres deelnemen.

Het jaarcongres zal dit jaar over een week worden verspreid. Op woensdag 25 november beginnen we in de ochtend met de plenaire opening en daarna in de middag de eerste parallelle sessies. In de dagen erna zullen in de middag diverse parallelle sessies gaan plaatsvinden.