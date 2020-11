Duurzaam Geschreven op 27-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Vanaf dinsdag 27 oktober is de inschrijving voor alweer de derde editie van de Boerenversneller geopend. De Boerenversneller is een initiatief van De Nieuwe Boerenfamilie, en is hét innovatieprogramma voor Nederlandse boeren die het anders willen doen.

In negen maanden tijd gaan vijftien boeren op zoek naar innovatiemogelijkheden binnen hun bedrijf. Waar ligt financiële ruimte? Wat willen ze veranderen? En wie kan daarbij helpen? In dit ondernemersprogramma krijgen de vijftien boeren alle gelegenheid om hun eigen ‘nieuwe boerenfamilie’ samen te stellen. Samen werken zij hun bedrijfsidee uit tot een nieuw verdienmodel.

Tot en met dinsdag 11 januari 2021, 09.00 uur, kunnen boeren zich aanmelden voor het programma. Aan het programma kunnen vijftien boeren deelnemen. De Boerenversneller gaat in maart 2021 van start en loopt tot in het najaar. Het programma bestaat uit masterclasses, excursies, online colleges, en een stevig coachingstraject. De organisatie streeft ernaar om een zo groot mogelijk deel van het programma offline te laten plaatsvinden. Indien de coronamaatregelen dat niet toelaten, wordt het programma online voortgezet. Het is dit jaar gebleken dat de deelnemers daar even goed mee geholpen zijn. Meer informatie, zoals de data van de programmadagen, is te vinden op de website van De Nieuwe Boerenfamilie.

Begin 2020 ging de tweede lichting Boerenversnellers van start. Een diverse groep van veertien agrarisch ondernemers gingen in negen maanden tijd van een droom, wens of idee naar een concreet businessmodel. Ondanks de coronacrisis die roet in het eten gooide (fysieke bijeenkomsten werden noodgedwongen naar online verplaatst) zijn de deelnemers stevig op weg met hun plannen. Zij werden hierbij begeleid door experts en vanuit De Nieuwe Boerenfamilie omringd door ‘familieleden’ die hen verder konden helpen. Op donderdag 10 december pitchen de boeren hun plannen tijdens de derde Boerenfamiliedag. Lees meer over de deelnemers van 2020 >>

In deze tijden van – een wereldwijde pandemie, aanhoudende boerenprotesten, stikstofdebatten – kunnen we er niet meer omheen: het Nederlandse boerenlandschap is aan verandering toe. We zijn dan wel een agrarische grootmacht, maar we weten allemaal dat het anders kan. Slimmer. Samen. Want vernieuwen doe je niet alleen, daar heb je anderen voor nodig. De Nieuwe Boerenfamilie brengt boeren en niet-boeren bij elkaar en zet zo een landelijk netwerk op van landbouwveranderaars. #samenslimmerboeren dus! De Nieuwe Boerenfamilie is een initiatief van Food Hub en wordt ondersteund door Stichting DOEN.

De Nieuwe Boerenfamilie is hét platform dat innovatie in de Nederlandse landbouw aanjaagt, door samenwerking tussen boeren en niet-boeren te stimuleren. Want verandering komt niet van de boer alleen – voedsel is van ons allemaal. Daarom gaan we samen slimmer boeren. Wil je weten hoe?