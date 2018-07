Geschreven op 22-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Horst aan de Maas heeft de European Green Leaf Award 2019 gewonnen. De gemeente mocht de prijs volgens de jury in ontvangst nemen dankzij de grote rol die inwoners krijgen én nemen bij initiatieven op het gebied van duurzaamhei’.

De European Green Leaf Award wordt jaarlijks uitgereikt aan steden of gemeenten met een inwoneraantal tussen 20.000 en 100.000 voor hun inzet en prestaties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. De prijs erkent inspanningen van steden en gemeenten voor het milieu, met specifieke aandacht voor initiatieven die zorgen voor ‘groene’ groei en nieuwe banen.

Horst aan de Maas onderscheidt zich volgens de jury door de grote rol die inwoners en ondernemers krijgen én nemen bij initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Ook was ze te spreken over wat er in de gemeente al gerealiseerd is, aan grote of kleine acties, hoe goed duurzaamheid in projecten is geborgd en hoe er wordt nagedacht over het effect van het thema voor en door toekomstige generaties.

Voorbeelden daarvan zijn EnergieKronenberg (werkgroep van inwoners voor verduurzaming en energiebesparing), Trendsportal (platform voor slimme mobiliteit voor de toekomst) de groenagenda van de gemeente (de gemeente wil in 2025 de gezondste regio zijn, de agenda is de uitwerking van die ambitie), BrightBox (expertisecentrum voor city farming, daglichtloos telen) en het afvalbeleid (PDF) van de gemeente.

Die betrokkenheid van bewoners wordt ook door wethouder Op de Laak benadrukt: ‘Onze gemeente kenmerkt zich echt door betrokken en bevlogen inwoners en ondernemers. We hadden die prijs nooit gewonnen zonder die onderlinge samenwerking tussen overheid en inwoners en hun grote inzet voor de projecten.’

Horst aan de Maas wint met de prijs 75.000 euro, die ze zal besteden aan ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid. Burgemeester Leppink: ‘Er loopt een aantal grote projecten in onze gemeente. Zo is achthonderd jaar Horst aan de Maas een prima ontwikkeling waar duurzaamheid nog meer aandacht kan krijgen. Hetzelfde geldt voor de Gezondste Regio, de Groenagenda én de energietransitie. Met deze extra impuls kunnen we nog meer realiseren.’

De eerste plek moet de gemeente trouwens delen met het Spaanse Cornellà de Llobregat. Daarmee laten de twee de andere finalisten Mechelen (België), Joensuu (Finland) en Gabrovo (Bulgarije) achter zich. Lissabon ging er met de titel European Green Capital vandoor. Dit is de prijs die wordt toegekend aan steden met meer dan 100.000 inwoners.

