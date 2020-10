Geschreven op 23-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Hun producten en diensten bestaan weliswaar alleen in de online ruimte, maar die producten moeten wel door mensen in kantoren ontwikkeld, gemaakt, getest en verkocht worden. En die mensen moeten ook van hun huis naar het werk of naar klanten.

Hoewel ze op zichzelf natuurlijk ecologisch gezien al veel vriendelijker zijn dan hun fysieke casino achterneefjes in bijvoorbeeld Las Vegas of zelfs elke Holland Casino vestiging, doen deze online casinosoftwareontwikkelaars er toch nog alles aan nog milieuvriendelijker te worden. En dus zo hun groene steentje bij te dragen aan een betere wereld voor de volgende generaties.

Er werken over de hele wereld honderdduizenden mensen in de iGaming industrie. Een industrie die dit jaar waarschijnlijk de recordboeken ingaat met een omzet van meer dan 50 miljard euro. Dat is een gigantisch bedrag. Een aantal casino softwareontwikkelaars voelden echter een hele tijd geleden al dat die groeiende inkomsten en winsten van hun bedrijf niet meer zaligmakend waren. Zoals zoveel bedrijven wilden ook zij bijdragen aan een beter milieu en een groenere toekomst. Dat zal mede ook te danken zijn aan de relatief grote groep jonge professionals die in deze branche werkzaam zijn. Zij zijn erg milieubewust opgevoed, intelligent, resoluut en zeker niet op hun mondje gevallen. Hun duurzame initiatieven werden dan ook langzaam maar zeker een vast onderdeel van de bedrijfsvoering.

Microgaming bijvoorbeeld is een van de grootste iGaming ontwikkelaars ter wereld. Hun spellen zijn altijd prominent aanwezig in online casino’s, welke weer door de Beste Casino’s Guru netjes op een rijtje werden gezet en beoordeeld. Het meer dan 40.000 vierkante meter grote hoofdkantoor dat zij op het Engelse Isle of Man hebben laten bouwen was een van de eerste privékantoorgebouwen die een uitstekende BREEAM duurzaamheidswaardering kreeg. Een perfecte weerspiegeling van hun inzet voor duurzaamheid, zeggen ze zelf. BREEAM is overigens dé toonaangevende duurzaamheidsbeoordelingsmethode voor onder andere infrastructuur en gebouwen.

Daar bleef het niet bij. Ze implementeerden ook een strikt milieubeheersysteem om zo hun CO2-voetafdruk aanzienlijk te reduceren. Geen wegwerp bestek, borden en bekers meer, maar onder andere bamboe en andere milieuvriendelijke alternatieven. Intelligente systemen die de energieconsumptie naar beneden brachten. Bijvoorbeeld licht- en computersystemen die merken wanneer het licht, computers of software uit kunnen. Schoonmaken, afvalscheiding, slimme afvalbakken, kranen met gefilterd water, koolzuurhoudende waterstations om zo plastic flessen overbodig te maken, kortom overal waar er groene winst te halen viel hebben ze maatregelen genomen.

Ook hebben werknemers op natuurstroom draaiende e-bikes tot hun beschikking zodat niet altijd de auto genomen wordt. Daar waar vliegreizen voorheen eerder regel dan uitzondering waren in deze business worden nu, waar mogelijk, vervuilende reizen vervangen door telefoon- of videomeetings. En tijdens exposities hergebruiken ze al meer dan 80% van hun expositiematerialen. Terwijl de rest zoveel mogelijk gerecycled wordt, of gedoneerd aan mensen in nood. Zo beschermen ze onze planeet en steunen ze de gemeenschap.

Je ziet het, de mensen bij Microgaming zijn ondertussen echte eco-strijders geworden. Om hun toewijding aan een groenere toekomst te tonen, hebben ze een duurzaamheidsbelofte opgesteld die hen gaat sterken om onze planeet te beschermen en de lokale gemeenschap te steunen. Maar als je denkt dat zij een uitzondering zijn zit je ernaast. Andere grote softwareontwikkelaars als NetEnt en Novomatic, hun concurrenten op zakelijk gebied, hebben zich ook op eenzelfde manier uitgesproken over duurzaamheid en milieu. Langzaam maar zeker worden dus steeds meer bedrijven in deze business zich bewuster van hun impact op de omgeving, milieu en natuur. En gelukkig zijn ze moedig genoeg om hun intelligentie te gebruiken om een positief verschil te maken.