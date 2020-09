Geschreven op 8-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Online casino’s zijn in opkomst. Steeds meer mensen wagen online een gokje en met de nieuwe wet Kansspelen op Afstand kunnen ook Nederlandse uitbaters van online gokspelen een vergunning krijgen, waardoor de populariteit van online casino’s verder zal toenemen.

De Wet Kansspelen op Afstand zal naar verwachting op 1 maart 2021 in werking treden. Dat is twee maanden later dan de oorspronkelijk beoogde datum.

Internetcasino’s zijn niet alleen leuk, ze vormen ook een oplossing voor diverse hedendaagse problemen.

Omdat je voor een online casino de deur niet uit hoeft, zijn online casino’s bijvoorbeeld een oplossing voor klimaatproblemen.

Hoe casino’s zich inzetten tegen milieuproblemen: De casinobranche zet zich al langere tijd in voor een beter milieu. Zo reinigt Holland Casino (op dit moment de enige uitbater van fysieke casino’s in Nederland) zijn filialen sinds 2017 alleen nog maar met milieuvriendelijk ozonwater. Hiermee kan men schoonmaken zonder schoonmaakmiddelen of chemicaliën (die uiteindelijk in het oppervlaktewater terechtkomen) te gebruiken. Daarnaast maakt het casino gebruik van warmtepompen en groendaken en worden zoveel mogelijk spullen duurzaam ingekocht.

Waarom zijn online casino’s duurzaam? Waar fysieke casino’s er dus veel aan doen om milieuvriendelijk te opereren, hebben online casino’s van nature al veel voordelen, ook op ecologisch gebied. Je kunt voor een online kansspel bijvoorbeeld gewoon thuisblijven en stapt dus niet in de auto of het openbaar vervoer om het casino te bereiken, waardoor de uitstoot die een bezoek aan het casino met zich meebrengt beperkt blijft.

En dat heeft een significante impact. Het zijn immers niet alleen de spelers zelf die de auto laten staan, maar ook het personeel dat nodig is om een fysiek casino uit te baten. Ga maar eens na hoeveel medewerkers, van croupiers tot beveiliging en barpersoneel, er nodig zijn om een casino draaiende te houden. Een online casino kan worden gerund met slechts een fractie van al dat personeel.

Daarnaast verbruik je door thuis op de computer of smartphone deel te nemen aan online kansspelen veel minder elektriciteit dan een fysieke vestiging doet.

Minder plastic en zware metalen. Voor een regulier casino worden verder allerlei fysieke spelen zoals gokkasten en roulettetafels geproduceerd. Deze onmisbare onderdelen voor het casino worden in veel gevallen gemaakt van materialen die slecht voor het milieu en moeilijk te recyclen zijn, zoals zware metalen en pvc.

Door dezelfde kansspelen digitaal te spelen is de ontwikkeling van deze gokkasten en –tafels niet langer nodig. Alleen al het ontbreken van de vele duizenden plastic fiches die er in fysieke casino’s in omloop zijn, maakt het online spelen een stuk milieuvriendelijker.

Ook in het betalingsverkeer hebben online casino’s hun voordelen ten opzichte van fysieke gokpaleizen. Waar je in een ‘echt’ casino vaak nog met contant geld kunt betalen, reken je in een online casino af met je creditcard of betaalmogelijkheden als PayPal of iDeal. Er zijn zelfs steeds meer online casino’s waar je in kunt zetten met cryptovaluta als Bitcoin. Daarnaast is de kans groot dat je in een fysiek casino een drankje bestelt, vaak geserveerd met veel ijs en een rietje, wat het milieu ook geen goed doet.

Betrouwbare online casino’s. Wil je beginnen met online gokken? Kies dan voor een betrouwbare aanbieder met een goede reputatie. Om het risico te verminderen, kun je bijvoorbeeld kijken of je een aanbieder met gunstige casino bonus deals kunt vinden. Bij veel online casino’s krijg je bij het aanmaken van een account gratis speltegoed of kun je gebruikmaken van bonuscredits of gratis spins.