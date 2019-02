Geschreven op 19-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De commissie Groene Kerk van de protestante Gemeente Oosterhout heeft een kwartetspel ontworpen om kinderen en volwassenen op een speelse manier op het rentmeesterschap van onze aarde voor te bereiden.

Dit unieke kwartetspel kan aangeschaft worden voor 5 euro.

In twaalf kwartetten geeft het een overzicht van de vele manieren waarop wij aan duurzaamheid kunnen meehelpen. Zo omvat het spel een kwartet Voeding met de kaarten Gooi geen voedsel weg, Eet minder vlees, Fairtrade en Streekproducten. Andere kwartetten gaan over onderwerpen als Afval, Water en Geld.

Het kwartet kan worden besteld bij de werkgroep Groene Kerk of door 5 euro per stuk (exclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL64 ABNA 047 801 70 57 van de Diaconie Protestantse Gemeente Oosterhout, met vermelding Kwartet.

De verzendkosten zijn voor 1 en 2 stuks 3,50 euto en voor meer stuks 6,95 euro.

