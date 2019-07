Duurzaam Geschreven op 28-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Op donderdag 20 juni 2019 opende het Nationaal Archief de nieuwe locatie aan het Bendienplein in Emmen.

Het voormalige gebouw van de Topografische dienst is grondig verbouwd, en is nu zo goed als energieneutraal.

Het Nationaal Archief kan hier 90 kilometer archieven duurzaam opslaan voor de eeuwigheid.

Het Rijksvastgoedbedrijf maakte het pand aan het Bendienplein 5 geschikt voor de huisvesting van de Belastingdienst en het Nationaal Archief.

In totaal komen er in het Rijkskantoor 156 rijkswerkplekken volgens het kader Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) voor meer dan 220 gebruikers.

Het gebouw is zo goed als energieneutraal, bijvoorbeeld door extreem goede isolatie, 15 cm steenwol in de gevel. Driedubbelglas en speciale klimaatplafonds maken het mogelijk dat er bij een lage buitentemperatuur wordt verwarmd en bij een hoge temperatuur gekoeld, wat een zeer hoog rendement geeft door de toepassing van warmtepompen, die warmte of koude opslaan. Daarnaast heeft het gebouw geen gasaansluiting en wekken zo’n 1600 zonnepanelen energie op. Hierdoor behoort het rijkskantoor tot de meest duurzame, en energiezuinige gebouwen van Nederland. Het pand is het eerste bestaande rijkskantoor dat het label A+++ krijgt.

Het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief wordt mogelijk de laatste archiefbewaarplaats van het Rijk. In Emmen is ruimte voor 90 km rijksarchief van het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra. De totale opslag van het Nationaal Archief wordt hiermee met ruim 50% vergroot. De locatie Emmen is erop berekend om de komende 20 jaar papieren archieven van de overheid onder te brengen. Na deze 20 jaar wordt er hopelijk helemaal geen papieren archief meer overgedragen, maar alleen nog digitaal. Al is er enige respijt, want indien nodig kan er nog zo’n 50 km archiefstellingen worden toegevoegd met een uitbouw aan het nieuwe gebouw.

In de vijver voor het rijkskantoor staat een kunstwerk van Zoro Feigl, een roterende replica van een hunebedsteen aangedreven door zonne-energie.

Kunstenaar Zoro Feigl: “Er is een gezegde dat een rollende steen geen mos vergaart.

De rollende steen in de vijver voor het Nationaal Archief Emmen symboliseert de historie.

Maar deze historie beweegt, hij brengt het water in beweging, en wordt zelf bewogen door de tijd en het weer.”

