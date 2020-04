Geschreven op 2-4-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Grolsch gaat de komende maanden met een nieuwe manier om six-packs bier te verpakken.

Door karton in plaats van krimpfolie te gebruiken, bespaart Grolsch minstens 16 procent CO2 per verpakking en is er geen plastic afval meer.

Grolsch ntroduceert de TopClip-verpakking voor multipacks blikken. Deze nieuwe verpakking is 100% plasticvrij.

Door alle blikfolies in Nederland te vervangen door deze kartonnen TopClip-verpakkingen bespaart Grolsch per jaar ruim 100.000 kg nieuw plastic. Deze hoeveelheid komt overeen met ruim 4 miljoen nieuwe plastic tassen!

De kartonnen verpakking hecht zich via een vouwsysteem aan de bovenkant van de blikjes. Het systeem heeft geen plastic of lijm nodig en is volgens bedenker Smurfit Kappa stevig genoeg om te dragen. “Omdat het golfkarton is, voelt het veel robuuster dan andere kartonnen verpakkingen”, vertelt woordvoerder Evelien Broers.

Door twee inkepingen bovenop is het sixpack volgens Broers makkelijk te dragen. “Dat was ook belangrijk voor Grolsch: die wilden maximaal comfort voor de klant.” En omdat het karton de blikjes aan de bovenkant afdekt, worden ze minder snel vies. Het grootste voordeel van de verpakking is echter de milieuvriendelijkheid: volgens een onafhankelijk onderzoek bespaart de verpakking 36 procent CO2 in vergelijking met nieuw plastic folie, en 16 procent ten opzichte van folie uit hergebruikt plastic.

De kartonnen verpakking is voor Grolsch een stap naar ‘zero waste’. Als het bedrijf álle krimpfolie in bierverpakkingen vervangt door karton, scheelt dat de brouwer 100.000 kilo plastic per jaar. Vooralsnog wordt de kartonnen Topclip-verpakking echter alleen in een aantal PLUS-supermarkten verkocht. Na een succesvolle introductie heeft Grolsch de ambitie om nog dit jaar te starten met de multipacks blikken om te zetten van blikfolie naar de TopClip-verpakking.

Omdat het golfkarton stevig genoeg moet zijn om zes blikjes bier (ongeveer twee kilo) te dragen, kan het niet gemaakt worden van 100 procent gerecycled karton. “Hoe vaker je een papiervezel gebruikt, hoe korter en zwakker hij wordt”, legt Broers uit. “Daarom gebruiken wij een mix die stevigheid en hergebruik combineert.” De verpakking zelf is wel 100 procent recyclebaar, doordat er geen lijm of plastic aan te pas komt.

