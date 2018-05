Duurzaam Geschreven op 2-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De oproep van VPRO Tegenlicht van afgelopen november aan Groene Techpioniers om zich te melden leverde vele spannende en ondernemende kandidaten op.

Reden om nader te onderzoeken wie het aandurven om met groene idealen een slim en duurzaam product te verzinnen en daarmee ook nog de markt op te gaan. Hoe word je een succesvol duurzaam ondernemer en welke risico’s loop je als pionier?

In Zuid-Limburg hebben twee slimme broers in hun garage een handige regelkast gebouwd waarmee ze indoor, met een handige app, volautomatisch snelgroeiende groenten kunnen kweken. Zonder noemenswaardige transportkosten en beperkte CO2-uitstoot kan dan – waar ook ter wereld – sla en andere bladgroenten geproduceerd worden. Smaak en formaat zijn zo beter te beïnvloeden. En de betreffende ‘kweekrecepten’ zijn vervolgens beschikbaar in de cloud. Dit unieke apparaat demonstreren de broers bij een recent opgestarte ‘vertical farm’ in Amsterdam. Maar zijn ze daar wel zo blij met deze uitvinding?

In Zeeland hebben twee vriendinnen pal achter de Oosterscheldedam de eerste zeewierboerderij in Nederland aangelegd. Ooit verdienden ze hun geld in grote kantoren. Hun nieuwe roeping, het onderwater boeren, blijkt een vak apart. Maar zeewier is booming, is gezond en groeit in zout water, en daaraan is geen gebrek in de wereld. Een marien bioloog onderzoekt de kiemen van het wier en geeft zijn kennis door aan de boerinnen zodat ze meer kans maken. Een verhaal over het balanceren op het dunne koord van de kosten en de baten. En het dealen met de harde concurrentie. Want wat is er voor nodig om als groene voedselpionier succes te hebben?

Met: Kharim en Saïdi Pani (uitvinders kweekcomputer), John Apesos en Alberto Lopez (GROWx), Alexander Ebbing (marien bioloog), Rebecca Wiering en Jennifer Breaton (Zeewaar), Mark Kulsdom (The Dutch Weedburger Joint) en Casper Moolhuijzen (Meneer Nieges). Regie: Martijn van Haalen en Paul Cohen. VPRO Tegenlicht: Groene voedselpioniers wordt uitgezonden op zondag 6 mei om 21.05 uur op NPO 2.

Zie ook: De Worsteling van de Groenmens by VPRO Tegenlicht – Smeltend Zwitserleven by VPRO Tegenlicht – Groene Vliegtuigpioniers: Vliegen Wordt Elektrisch by VPRO Tegenlicht –Tegenlicht Kort: Breekt Duurzame Energie Definitief Door? De Doorbraak van Duurzaam – Paar Graden Minder: Haalbare Scenario’s voor Halveren CO2-uitstoot by VPRO Tegenlicht – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Tegenlicht Talk over de Kantelperiode in Nederland en de Kantelaars by Jan Rotmans – Fossielvrij: De Invloed van de Divestment Beweging bij VPRO Tegenlicht – Tegenlicht Thema: De Groene Transitie Reeks – Tegenlicht: Afval = voedsel – Tegenlicht Lab: Het Einde van Bezit – The Next Economy by Thomas Rau – The Rise Of Vertical Farming by VPRO Backlight