Geschreven op 19-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Meer dan 300 bushaltes in Utrecht krijgen groene daken. Bovendien krijgen de haltes LED-verlichting en een zitje van bamboe.

Ook komen er bushaltes met zonnepanelen. De nieuw vormgegeven haltes moeten bijdragen aan een groene leefomgeving.

De groene daken zijn gemaakt van sedum, een soort vetplant. Volgens wethouder Kees Diepeveen is het groene dak een bouwsteen voor duurzame stedenbouw. Woensdag 24 april legt de wethouder een groen dak aan op de bushalte aan de Carnegiedreef in Overvecht.

“De daken helpen bij het afvangen van fijnstof, bergen van regenwater en zorgen voor verkoeling bij hitte”, aldus Diepeveen. “Daarnaast vergroten groene daken ook de biodiversiteit in de stad, wat zeer goed is voor de insecten zoals de bijen.”

De daken worden in de periode april tot en met juni 2019 aangelegd. Utrechters die zelf een groen dak willen aanleggen kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente.

Een groen dak is goed voor een gezonde en leefbare stad. De stad kan daardoor beter tegen problemen met het klimaat. Het helpt om wateroverlast te voorkomen en zorgt dat we minder last hebben van hitte.

Wilt u een groen dak? De gemeente Utrecht geeft hier subsidie voor. Een goed moment om een groen dak aan te leggen is als uw oude dakbedekking versleten is. Of als u toch uw dak met asbest moet vervangen. Een combinatie met zonnepanelen kan ook interessant zijn. Een groen dak maakt dat zonnepanelen beter werken en langer meegaan. Om subsidie voor een groen dak te kunnen krijgen, moet uw dak groter dan 20 m2 zijn. U kunt ook subsidie samen met uw buren aanvragen om zo aan de 20 m2 te komen.

Zie ook: De Groene Abri wint Ontwerpwedstrijd Verrassend Groen in de Binnenstad van Eindhoven – Nano Hub: De Bushalte 2.0 by EVAnet – Maak Je Dak Groen Met Een Sedumdak Van De Sedumshop by Greenchoice – Een Groen Mos-Sedumdak voor de TNW van de TU Delft: Nu nog Zonnepanelen Erop – De Bouw Kleurt Groen: De Duurzame Voordelen van Groene Daken – Groothandelsgebouw Rotterdam krijgt Groen Infodak – Startup Village at Amsterdam Science Park: Onderzoek naar Groene Daken by Claudia Rot – Duurzame Renovatie 400 Woningen Met Groene Daken in Wijk Lewenborg in Groningen – Het CO2-Neutrale Scouting Gebouw St. Walrick Met Sedumdak – Groen SedumDak van 1700 m2 op Wooncomplex De Halve Wereld in Amsterdam by Ymere – Groen dak voor basisschool St. Michaëlschool in Groningen – Dakpark Rotterdam: Een Park op Hoog Niveau

Duurzame Groene Daken by GroeneSteden – Groene daken, groene muren, groene huizen met EcoMoss – Ieder huis groen, dat is goed te doen – Green the City met Groene Gordijnen – Groene Daken in Rotterdam: Stopmotion Film by Studenten van de Willem de Kooning Academie – Greenpark: De Groene Parkeergarage van Rotterdam met Verticale Tuinen – Subsidieregeling Groene Daken en Groene Muren in Amsterdam – Een duurzaam, groen winkelcentrum voor Almere Poort – Iconic School of Art, Design and Media in Singapore – Een groen dak als attractie: San Francisco’s New Academy of Sciences