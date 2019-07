Duurzaam Geschreven op 27-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Er wordt een hoop gebouwd, niet alleen in Utrecht maar in heel Nederland.

Deze bouwplaatsen zorgen regelmatig voor overlast. Want hoewel sommigen heel graag naar bouwwerkzaamheden kijken wordt de omgeving er vaak tijdelijk rommeliger van.

De bedenkers van de Groen Bouwhekken besloten drie jaar geleden dat dit ook anders kon.

Door de bouwhekken te vergroenen ziet het er niet alleen beter uit voor omwonenden en voorbijgangers, maar door de hekken te laten maken en onderhouden door mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt zijn de hekken ook sociaal duurzaam.

Groene Bouwhekken zijn een duurzaam alternatief voor een normaal bouwhek. De Groene Bouwhekken verbeteren de uitstraling van de bouwplaats, verminderen de overlastervaring en creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de productie en in het onderhoud wordt samengewerkt met (lokale) sociale werkplaatsen en dagbestedingen.

De groene bouwhekken werden samen met De Plantenfabriek ontwikkeld met het idee om natuur aan te brengen op de bouwafscheiding. Aan zestig bouwhekken werden houten panelen en plantenbakken bevestigd. Dit deed niet alleen iets met het zicht op de bouwplaats, maar had ook effect op de hele omgeving.

Bij de Groene Bouwhekken gaat het niet alleen om het vergroenen van bouwhekken. Het maken, plaatsen en onderhouden van de bouwhekken wordt uitsluitend gedaan door sociale partners. Zo worden de houten hekken in Utrecht gemaakt door De Bouwloods. Deze stichting leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op tot ambachtelijke houtbewerkers. Het inplanten van de bakken en plaatsen van de hekken wordt gedaan door Groendiensten Reinaerde, waar mensen een opleiding tot assistent hovenier krijgen. Het onderhouden van de planten die aan de groene bouwhekken hangen wordt weer gedaan door mensen van het Leger Des Heils. Elke twee weken krijgen de planten water.

In totaal zijn er inmiddels zo’n 900 hekken gemaakt. Deze worden verhuurd aan aannemers of gemeentes, veelal in de randstad, maar ook vaker daarbuiten.

Groene Bouwhekken aan de Sijpesteijnkade in Utrecht. In opdracht van Wessels Zeist, CU2030, Green Business Club Utrecht Centraal en het Ondernemersfonds werden 37 Bouwhekken geplaatst voor de komende 2+ jaar.