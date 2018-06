Geschreven op 20-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

In een gemiddelde winter strooit de provincie Noord Holland zo’n 4500 ton strooizout op de wegen en fietspaden. Dat zout is slecht voor bloemen en planten die langs de weg groeien.

Ook belandt het in het grondwater. Pas in het najaar is het zout door de neerslag uit de bodem gespoeld. Er is hiervoor nu een groen alternatief: grassap.

In de nabije toekomst zal er in Noord-Holland bij gladheid getest worden met groen strooizout, gemaakt van sap uit bermgras. Het project, dat twee jaar geleden als idee bij de provincie Noord-Holland begon, kan dankzij een Europese subsidie van 2,2 miljoen euro gaan proefdraaien op de N504 bij Alkmaar.

Het grassapproject heeft de naam Grass2Grit gekregen. Grass2Grit is een dooimiddel gemaakt van het sap van bermgras en een groen alternatief voor strooizout. Het is milieuvriendelijker en bovendien ruim voorhanden, want 3 procent van Nederland bestaat uit bermen. Het grassap uit bermgras wordt opgewerkt tot een zeer geconcentreerde zoutoplossing die ingezet wordt als basis voor pekelwater, waarmee bij dreigende gladheid de wegen gestrooid worden.

Om de bermen aantrekkelijk te maken voor bloemen en kruiden (wat goed is voor bestuivende insecten) moet het gras een of twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden. Dit bermgras is geen afval maar kan een grondstof- en inkomstenbron zijn. Het gras kan gebruikt worden voor gladheidsbestrijding maar ook als grondstof voor biogranulaat dat verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld verkeersborden en paaltjes.

Het idee van gladheidsbestrijding met grassap komt van Hillebrand Breuker, beleidsadviseur bij de provincie Noord-Holland. “Met gras kun je meer dan je denkt”, zegt hij. “Je kunt het uitpersen, dan krijg je sap en vezels. De vezels kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in de papierindustrie. Dat is al langer bekend. Bij toeval ontdekte ik dat het sap uit het gras behoorlijk zout is. Ik dacht: daar moet ik wat mee. ”

Er werd door TNO, Tauw, TU Delft en Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het grassap. De conclusie was dat het als middel voor gladheidsbestrijding bruikbaar is.

Inmiddels heeft een aantal enthousiaste partners zich bij het project aangesloten waardoor het idee in de praktijk kan worden gebracht. Samen met deze partners J. van Bodegom & zn, Van Gelder, Natural Tree Systems en Schuitemaker, heeft de provincie in 2017 een Europese LIFE subsidie aangevraagd. Deze subsidie is onlangs toegekend.

